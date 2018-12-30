İstinyeli öğrencilere CEO’lu eğitim

İstinye Üniversitesi hayata geçirdiği ‘Mentorun CEO Olsun’ programıyla, öğrencilerini, Türk iş dünyasının önde gelen CEO’larının danışmanlıklarıyla geleceğe hazırlıyor. Program kapsamında öğrenciler, üniversite eğitimleri devam ederken en üst seviyeye çıkmayı başarmış iş insanlarının tecrübelerinden yararlanma fırsatını yakalayacak. İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, “İstinye Üniversitesi olarak öğrencilerimizi iş dünyasına en iyi şekilde hazırlayabilmek için hayata geçirdiğimiz ‘Mentorun CEO Olsun’ programı kapsamında, kendi alanında önde gelen lider isimleri öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Her öğrencinin eğitim aldığı alanda uzmanlaşmış bir mentorle eşleşmesine önem verdiğimiz program kapsamında, öğrenciler dönem içinde mentorleriyle bir araya gelerek eksik yönlerini geliştirecek” diye konuştu.