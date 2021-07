İstinye Üniversitesi ve MLP CARE Grup’tan önemli adım

Bu adım sayesinde pek çok öğrenci mezun olur olmaz iş buldu.

Kendinizle yarışın

İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve MLP CARE Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Usta, mezunları her zaman takip edeceklerini belirtti. Usta, “Bölümlerini başarıyla tamamlayan mezunlarımız kariyer basamaklarının ilk adımını atıyorlar” dedi. Usta, öğrencilere şöyle seslendi: “Bizim için ailenin birer üyesisiniz. Ailede birlikte büyüyeceğiz. Her biriniz bizim için önemli değerlersiniz. Üniversiteye girdiğiniz andan itibaren söylediğimiz şey şu: ‘Gelen her bir çocuğumuz günün sonunda bize emanettir’. Biz onlara olabildiğince destek vermeliyiz. Üniversiteden ayrıldıklarında, geriye dönüp baktıklarında ‘Bu emekleri verdik ve sorumluluklarımızı yerine getirdik’ demeliyiz. İşe alacağımız öğrenci sayısı her geçen gün artacak. Ben her birinizi tebrik ediyorum. Biz sizlere her zaman destek olacağız. Siz de birbirinize destek olun. Birbirinizle değil kendinizle yarışın. Rekabette çevrenizdekileri değil, dünyayı düşünün. Evrensel düşünmeye çalışın. Araştırın, inceleyin, işinizle ilgili konuları takip etmeye çalışın. Umarım her biriniz bu fırsatı en üst düzeyde kullanırsınız.”

Hedef ilk 5'te yer almak

İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz de şöyle konuştu: “Üniversite olarak müthiş bir gelişme gösteriyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye’nin en iyi 5 vakıf üniversitesinden biri olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşacağımızdan en ufak kuşkumuz yok. İstinyeli mezun kardeşlerim bizim doğal partnerimiz. Hepsini kutluyorum. Bu projeyi hayata geçiren Mütevelli Heyet Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hayalimiz İstinye Üniversitesi mezunlarının tüm alanlarda aranan, tercih edilen bireyler olmaları. Bizim tüm çabamız bu noktada. Kariyer merkezimiz bu amaçla çalışmaya devam edecek. Bundan sonra tüm mezunlarımızın neler yaptıklarını takip edeceğiz. Bu noktada çok kararlıyız.

Kendimizi geliştiriyoruz

Üniversite olarak iyi öğrencileri almak, onlara iyi eğitim vermek en büyük amacımız. Aynı zaman iyi bir araştırma üniversitesi olarak bu öğrencilere akıl, mantık, bilim ışığında kararlar verme noktasında o nosyonu vermek de bir amacımız. Kendimizi bu noktada geliştiriyoruz. Biz İstinyeli olmaktan gurur duyan mezunlar vermek istiyoruz. Bölümlerini başarıyla tamamlayan, kariyer hayatlarına atılan ve kariyerlerini MLP CARE Grubu bünyesinde sürdürecek olan öğrencilerimizi kutluyorum.”