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Ekonomi İstinye Üniversitesi 31 akademik personel alacak
Ekonomi

İstinye Üniversitesi 31 akademik personel alacak

İstinye Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 13:57:00 -
İstinye Üniversitesi 31 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar başvurularını 22.06.2021 tarihine kadar İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, adresine yapabilecek. Ön değerlendirme tarihi 24.06.2021 olarak belirtilen ilanın giriş sınav tarihi ise 29.06.2021 olarak belirtildi. Sonuçlar ise 02.07.2021 tarihinde açıklanacak.

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