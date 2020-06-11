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Aktüel

İstinaf Mahkemesi, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında kumpas kurup usulsüzlükler yaptığı gerekçesiyle yargılanan eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy ve Nazmi Ardıç’ın da aralarında bulunduğu 61 sanıklı davada yerel mahkemenin

İstinaf Mahkemesi, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında kumpas kurup usulsüzlükler yaptığı gerekçesiyle yargılanan eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy ve Nazmi Ardıç’ın da aralarında bulunduğu 61 sanıklı davada yerel mahkemenin kararını onadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:58:15 -
İstinaf Mahkemesi, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında kumpas kurup usulsüzlükler yaptığı gerekçesiyle yargılanan eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy ve Nazmi Ardıç’ın da aralarında bulunduğu 61 sanıklı davada yerel mahkemenin

İstinaf Mahkemesi, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında kumpas kurup usulsüzlükler yaptığı gerekçesiyle yargılanan eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy ve Nazmi Ardıç’ın da aralarında bulunduğu 61 sanıklı davada yerel mahkemenin kararını onadı.

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