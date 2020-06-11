İstinaf, "17 Aralık kumpas" davasında sanıklara veriler cezaları uygun buldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlükler yaptıkları gerekçesiyle 61 sanık hakkında verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini yerinde buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince 18 Mart 2019'da karara bağlanan "17 Aralık kumpas" davasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını değerlendirerek incelemesini tamamladı.

Ceza dairesinin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararında, yerel mahkemece kurulan hükümde usul ve esasa ilişkin bir aykırılığın bulunmadığı belirtildi.

Bu kapsamda yerel mahkemece 61 sanık hakkında verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini hukuka uygun bulan ceza dairesi, kararını Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere aldı.

- Eski emniyet müdürü 15 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlükler yaptıkları iddiasıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri ve ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 10'u tutuklu, 6'sı firari 67 sanığın yargılandığı davaya ilişkin kararını 18 Mart 2019'da açıklamıştı.

Mahkeme heyeti, eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu ve Nazmi Ardıç'ın aralarında bulunduğu 15 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

Heyet sanıklar Yakup Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, İbrahim Şener ve Mehmet Akif Üner'i ayrıca, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski bakanlar Mehmet Zafer Çağlayan ve Muammer Güler'e karşı "haberleşmenin gizliliğini ihlal etme" suçundan toplam 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.



Sanıklar Yakup Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, İbrahim Şener ve Mehmet Akif Üner'e, eski bakanlar Mehmet Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Egemen Bağış'a yönelik "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan toplam 13 yıl hapis cezası veren heyet, bu sanıkların her birini toplam 41 yıl altışar ay hapse mahkum etmişti.



Mahkeme heyeti, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski bakanlar Zafer Çağlayan ve Muammer Güler'e karşı "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan sanıklar Arif İbiş'i 13 yıl, Mustafa Demirhan'ı 28 yıl 6 ay, İsmail Arpacı ve Mehmet Sait Sevinç'i 4 yıl altışar ay, Ömer Atalay ile Sefa Erdal'ı da 28 yıl altışar hapis cezasına çarptırmıştı.



Sanıklar Nazmi Ardıç, Ahmet Kalender, Ahmet Üzümcü, Ayhan Arıkanoğlu, Duran Denizci, Adem Atik'i eski bakan Erdoğan Bayraktar'a yönelik "haberleşmenin gizliliğini ihlal etme" suçundan 10 yıl ikişer ay hapse mahkum eden heyet, sanık Mutlu Acil'in "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 6 bin 509 lira adli para cezasına çarptırılmasını karara bağlamıştı.



- 24 sanık tüm suçlardan beraat etmişti



Mahkeme heyeti, sanıklar Ömer Atalay, Sefa Erdal, Turan Güler, Ulvi Şahin, Erdi Katırcı, İsmail Tekin, Gürkan Tok, Savaş Akyol, Tahsin Toparlak, Seyfullah Bucak, Osman Balcı, Muhammet Enes Koral, Murat Munzuroğlu, Mustafa Yaşar Öner, Emre Okur, Salih Mümin Baykuş, Mutlu Acil, Mesut Gök, Orhan Parlakyıldız, Osman Genç, Cengiz Cabbar ve Mehmet Toker'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.



Heyet, sanıklar Abdullah Altay, Ahmet Usta, Kamil Bilgiç, Murat Can, Volkan Demirdelen, Yalçın Aksoy, Yusuf Ayyıldız, Hakan Ürkmez, Murat Cebecioğlu, Fatih Yardım, Muhammet Murat Yaşar, Umut Eker, Kamil Murat Adanır, Zahide Sağlam, Ümit Kınık, Eren Gökhan, Burcu Masat, Samet Ordukaya, Onur Baltacı, Mehmet Emin Çağan, Aydın Güven, Erol Karaboyun, Hasan Serdar Koçyiğit ve Mehmet Yeşilkaya'nın tüm suçlardan beraatini kararlaştırmıştı.

- Firari 6 sanığın dosyası ayrılmıştı

Mahkeme heyeti, davanın sanıkları FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski emniyet müdürü Hamza Tosun, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz, eski polisler Alparslan Çalışkan, Sinan Sağyalavaç ve Hayri Akın'ın dosyalarının ise firari olmaları nedeniyle ayrılmasına hükmetmişti.

