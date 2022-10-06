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Dünya İstilacı Yahudiler Filistinlilere ait bir evi yıktı
Dünya

İstilacı Yahudiler Filistinlilere ait bir evi yıktı

İstilacı Yahudiler işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait bir evi yıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 16:47:00 -
İstilacı Yahudiler Filistinlilere ait bir evi yıktı

İşgalci Yahudiler, işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait bir evi yıktı.

Bölge sakinlerinden Hızır Zeyb, Yahudi askerlerinin, Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Halle Taha beldesine baskın düzenlediğini söyledi.

İşgalcilerin, "ruhsatsız" yapıldığı gerekçesiyle kuzenine ait evi yıktığını aktaran Zeyb, 6 kişilik ailenin evsiz kaldığını ifade etti.

Zeyb, "Yaklaşık iki hafta önce İsrail makamları, C olarak sınıflandırılan bölgede ruhsatsız inşaat yaptıklarını iddia ederek aileye evi yıkmalarını bildirmişti." dedi.

Yahudi yönetimi, Batı Şeria'nın "C bölgesi" ile Doğu Kudüs'te "imar izni" olmadığı gerekçesiyle Filistinlilere ait evleri zaman zaman zorla yıkıyor.

Filistinlilerin ise "imar izni" almak için bazen yıllarca beklemeleri gerekiyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Filistinli sivil toplum kuruluşu Toprak Araştırmalar Merkezi'nin Ekim 2021'de yayımladığı raporunda, İsrail'in, işgalin başladığı tarih olan 1967'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 11 bin 900 evi yıktığı, 73 bin kişiyi ise yerinden ettiği belirtilmişti.

KAYNAK: AA

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