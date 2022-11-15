İstiklal'deki saldırıdan sonra minberden bu çağrı yapıldı! Vatandaşın isteğine ses oldu
Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen hain terör saldırısından sonra verdiği vaazda konuşan Halil Konakcı Hoca, şeriatın vatan hainlerine verdiği cezayı anlattı.
Yeniakit.com.tr
6 kişinin ölümü 81 vatandaşımızın yaralanması ile sonuçlanan Taksim'deki hain saldırıdan sonra Türkiye teröre yine lanet okudu.
Ankara Melike Sultan Camii İmamı Halil Konakcı Hoca, şeriatın vatan hainlerine verdiği cezayı anlattı.
İslam'da vatana ihanet cezasının hiçbir surette affının olmadığını belirten Konakcı Hoca, "İslam'ın ahkamı olsaydı, kısasa kısas olsaydı... Devlete ihanette af yok. Tevbe eder, Allah affeder o ayrı. Ama İslam'da vatana ihanetin affı yok." dedi.