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Gündem İstiklal saldırısından önce teröristle görüştüğü iddia edilmişti! Şırnak Valiliği'nden MHP'li İlhan'a ilişkin açıklama
Gündem

İstiklal saldırısından önce teröristle görüştüğü iddia edilmişti! Şırnak Valiliği'nden MHP'li İlhan'a ilişkin açıklama

Şırnak Valiliği, Taksim İstiklal'deki terör saldırısı ile ilişkilendirilen MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan'la ilgili açıklama yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 22:21:00 - 2022-11-15 23:31:28
İstiklal saldırısından önce teröristle görüştüğü iddia edilmişti! Şırnak Valiliği'nden MHP'li İlhan'a ilişkin açıklama

 Yeniakit.com.tr 

Taksim İstiklal'deki terör saldırısından sonra yürütülen soruşturma kapsamında, Şırnak Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan'ın terörist Ahlam Albashır ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

Olayla ilgili yaşanan son gelişmeye göre, MHP'li İlhan adına nüfus bilgilerinin kullanılarak yasa dışı bir şekilde telefon hattı çıkartıldığı ortaya çıktı.

Mehmet Emin İlhan ile ilgili Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hat, yasa dışı yollardan çıkarılmış. MHP ilçe başkanı serbest." denildi.

Şırnak Valiliği'nin açıklaması şöyle:

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Yorumlar

Yersen

Yıl olmuş 2022 kim kimin adına hat çıkartabilir nüfus kağıdı imzası olmadan

Kolayı var

Devlet bulsun nereden çıkartılmış bu hat ispat etsin bu öyle üstü kapatılacak bir olay değil
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