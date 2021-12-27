İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 85. yılında dualarla anılıyor

Kosova’nın Suşitsa köyünden İstanbul’a göç etmiş bir ailenin oğlu olan Ersoy, Fatih’te 20 Aralık 1873’te dünyaya geldi.Uzunca bir süre Mısır’da yaşayan ve orada Türkçe dersleri veren Ersoy, 17 Haziran 1936’da tedavi için İstanbul’a döndü. Mısır’dan hasta ve yorgun olarak dönen ve Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’nın dördüncü katındaki dairede kalan Ersoy, 27 Aralık 1936’da hayata gözlerini yumdu.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında “2018 Yılı Vefa Ödülü”ne layık görülen Akif, “vatan şairi” ve “milli şair” olarak Türk insanının kalbindeki yerini koruyor. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği kabri, Edirnekapı Şehitliği’nde bulunuyor. Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı, 12 Mart 1921’de “Milli Marş” olarak kabul edildi. Ersoy, ödül olarak verilen 500 lirayı hayır kurumuna bağışladı.

Şiirlerini 7 kitaptan oluşan “Safahat” adlı eserinde toplayan Ersoy, 1911’de yazdığı ilk bölümde Osmanlı toplumunun meşrutiyet dönemini, 1912’de yazdığı “Süleymaniye Kürsüsünde” adlı ikinci kitapta da Osmanlı aydınlarını anlattı. “Halkın Sesleri” adlı üçüncü bölümü 1913’te kaleme alan Ersoy, “Fatih Kürsüsünde” isimli eserini ise 1914’te yazdı.

Mehmet Akif Ersoy, Türk milletine armağan ettiği için İstiklal Marşı’nı, “Safahat” isimli eserine koymadı.

Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi, Milli Şair’in hayatına ışık tutuyor

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, 20-27 Aralık tarihleri arasında “Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası” kapsamında çeşitli etkinliklerle anılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıldönümünde açılan “Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi” de bu kapsamda çeşitli programlara ev sahipliği yapıyor. İstiklal Şairinin son 6 ayını geçirdiği İstiklal Caddesi’ndeki Mısır Apartmanında bulunan Hatıra Evi’nde Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı eserlerin yanı sıra onun için kaleme alınmış yapıtlar da sergileniyor. İlk odası Ersoy’un kitaplığı olarak tasarlanan Hatıra Evi’nde, şiir ve belgesel odaları da bulunuyor.