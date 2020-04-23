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Aktüel

İstiklal Marşı okunduğunda "ayağa kalkan tavşan" görenleri şaşırtıyor

2020-04-23 22:47:24 -
İstiklal Marşı okunduğunda "ayağa kalkan tavşan" görenleri şaşırtıyor

ADANA (AA) - Adana'da, İstiklal Marşı okunduğunda arka iki patisinin üzerinde durarak, "ayağa kalkan tavşan" görenleri şaşırtıyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşayan Emre Demirel'in "Bebekçillo" adındaki tavşanı, İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkması ve bitene kadar patilerinin üzerinde durması ile ilgi çekiyor.

O anları cep telefonuyla görüntüleyen Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı sesiyle tavşanından beklemedikleri bir hareketle karşılaştıklarını belirterek, "İstiklal Marşı'nı açtığımda tavşanımızın ayağa kalktığını ve bitene kadar da beklediğini gördük. Şaşkınlık içinde bu anı kaydettik." diye konuştu.

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