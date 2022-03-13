İstiklal Marşı Cumhuriyetten sonra kabul edilebilir miydi?

İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921 tarihinde ilk mecliste ayakta alkışlanarak kabul edildiğini anlatan Yeniakit Yazarı Mustafa Armağan, "12 Mart 1921 günü ilk Mecliste ayakta alkışlanarak kabul edilen İstiklal Marşı’nın, şairinin kapı dışarı edildiği 2. Mecliste kabul edilme şansı var mıydı?" diye sordu.

"Henüz İnönü kasabası civarında cereyan edecek ikinci muharebenin başlamasına 11 gün kala TBMM’de alkışlarla kabul edilen İstiklal Marşı, Besim Atalay ve Tunalı Hilmi’ninki gibi birkaç züppece karşı çıkış haricinde genel bir tasvibe muhatap olmuş, tezahüratla kabul edildiği ortam TBMM’nin açılışındaki dinî coşkunun yitirilmediğinin alameti olmuştur" diyen Armağan şöyle devam etti:

"Ne var ki birkaç yıl sonra açılan 2. TBMM’ye aynı marşı getirselerdi aynı şekilde kabul edilebilir miydi? Ne gariptir ki, bu soruya evet diyecekleri bulmakta zordan zordur."

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