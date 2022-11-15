İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terörist elindeki gül ile ne mesajı vermek istedi? İşte uzmanların yorumu...

Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 vatandaşımızın da yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır, Küçükçekmece'de düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Kanlı saldırıya ilişkin soruşturmayı derinleştiren özel ekipler 1200 kamera görüntüsünü incelediklerinde terörist Albashır'ın İstiklal'den kaçarken bir elinde gül tuttuğu görüntülere rastladı. Peki uzmanlar gül detayını nasıl yorumluyor? İşte cevabı...

Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği patlama tüm Türkiye'yi yasa boğarken emniyet terör saldırısına ilişkin soruşturmayı derinleştirdi.

Özel ekip 1200 kamera görüntüsünü inceledi

Eli kanlı terörist Suriye uyruklu Ahlam Albashır, saldırıdan 10 saat sonra Küçükçekmece'de saklandığı evde kıskıvrak yakalanırken, 1200 kamera görüntüsünü izleyen özel bir ekip yeni detaylara ulaştı.

Elinde gül ve telefon taşıdı

İstiklal Caddesi'ne bombayı bıraktıktan sonra kaçan Albashır'ın bir elinde cep telefonu diğer elinde ise gül tuttuğu kamera görüntülerine yansıdı. Kadın teröristin elinde tuttuğu gülle bir mesaj mı vermek istediği büyük merak konusu olurken, uzmanlar bu görüntüyü yorumladı.

Terörist dikkat çekmek istememiş

Kadın teröristin başörtüsü, elindeki gül ve makyajıyla saldırıyı profesyonelce organize eden kişiler tarafından özel olarak hazırlandığını ifade eden uzmanlar, Ahlam Albashır'ın İstiklal Caddesi'nde dikkat çekmemesi ve herhangi bir risk analizine yakalanmaması için özel çalışma yapıldığı yorumunda bulundu.

Taksim bombacısı Albashır'ın polis kontrolünden rahatça geçebilmesi için böyle bir yol izlediğine dikkat çeken uzmanlar, böylelikle İstiklal'de dolaşan diğer yabancı uyruklu vatandaşlardan sıyrıldığını ifade etti.