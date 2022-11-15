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Gündem İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin yeni gelişme!
Gündem

İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin yeni gelişme!

Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 vatandaşımızın da yaralandığı bombalı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturmada ifadelere başlandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 21:06:00 - 2022-11-15 21:29:01
İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin yeni gelişme!

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan şüphelilerin ifade işlemlerine başlandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesi ile yakalanan, aralarında eylemi gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir de dahil 50 şüphelinin gözaltı işlemleri sürerken, zanlıların bir kısmının ifadelerinin alınmaya başladığı öğrenildi.

Terörist Albashir'in sorgusu devam ediyor

Eylemde yer alan hücrenin tüm bağlantıları ve örgütsel kodları deşifre edilirken, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG bağlantılı terörist Albashir ile birlikte hücrenin kilit isimleri arasında gösterilen ve Ahlam Albashir’le Suriye’den beraber Türkiye’ye giriş yapan hücre sorumlusu B.H.’yi olay günü İstanbul’dan Edirne’ye götüren Ammar Jarkas, kardeşi Ahmed Jarkas ve eylemcileri Beyoğlu’na götüren Yasir E.K.’nın da aralarında olduğu şüphelilerin bir kısmının ifadelerine sabah saatlerinde başlandığı kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’de çapraz sorguya alınan terörist Ahlam Albashir ile birlikte Ammar Jarkas, kardeşi Ahmed Jarkas ve iki teröristi aracıyla Taksim’e götüren Yasir E.K.’nın de içinde bulunduğu hücre üyelerinin, polisteki sorgusu tamamlandıktan sonra ilerleyen günlerde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

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