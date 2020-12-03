İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık dronla sürekli kontrol edilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un en kalabalık yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi amacıyla alınan yeni tedbirlere uyulup uyulmadığı dronle sürekli kontrol edilecek.



Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, İstiklal Caddesi girişinde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı için alınan yeni kararları değerlendirdi.

Yıldız, yoğunluğu önlemek için 3 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde ayarlama yaptıklarını belirterek, "Caddemizin gidiş istikameti sağ, sol olarak ayrıldı. İnsanların karşılaşmasını önleyecek sistem geliştirdik. Giriş noktalarında maske stantları var. 8 aydır maske standımız cadde girişinde bulunuyor. Gidiş yön istikametleri de yerlere yapıştırıldı. Vatandaş bu istikamet üzerinden gidecek. Uyulmadığı takdirde zabıta ve kolluk kuvvetleri buna müdahale edecek." dedi.

Belediye Başkanı Yıldız, turistlerin HES kodu olmadığı için cadde girişlerinde HES kodu sormanın kendi vatandaşına haksızlık olacağını belirtti.

İzni bulunan simitçi ve kestaneci gibi seyyar satıcıların satışlarına devam edeceğini vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:

"Etrafında aykırı toplanmalara izin verilmeyecek. Caddeye ara sokaklar diye tabir edilen 63 giriş noktası var. Bunların da kontrolünü emniyet güçleri ve zabıtalar sağlayacak. Yoğunlaşma olmaması için zabıta ekiplerimiz aralıksız anons yapıyorlar. Dronlarla da bu yoğunluğu tespit ediyoruz. Herkesin giriş istikametini belli olduğu minimalize edildiği yoğunlaşmanın olmaması için tüm tedbirleri almış durumdayız. Herkesi bu kurallara uymaya davet ediyorum. Zaten belli yaş kısıtlamaları geldi. İstiklal Caddesi'ni gezmeye gelecek gençlerden de dayanışma ve anlaşma istiyoruz. Burada belirlenen kurallara uymak suretiyle bu süreci atlatacağımıza inanıyorum."

- Yoğunluk dronelerle takip ediliyor

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ise caddedeki yoğunluğun drone ile takip edildiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlardan ve esnafımızdan bu kararları anlayışla karşılamalarını bekliyoruz. Bulaş riskinin arttığı düşüncesiyle sağdan yürünmesi şeklinde karar aldık. Etiketlemelerimizi yapıyoruz. Bu zorlu süreçte hep beraber kararlara riayet edilmesini bekliyoruz. İstiklal Caddesi'nin güzel günlerine kavuşmasını bekliyoruz. Dronla havadan hem emniyet hem de zabıta ekipleri takip yapacak. Alınan görüntülere göre yoğunluk olduğu anlaşılınca meydan girişleri engellenecek.

Numaratör hazırlıkları yapıldı. Tünelden veya meydandan giriş yaptığınızda QR kod ekrana okutulacak ve sisteme dahil olacak. Sistem içerde tolere edilecek rakam yoksa giriş çıkışa izin vermeyecek."

- Girişlere bariyer konuldu



Bu arada, İstiklal Caddesi'nin Taksim Meydan girişi ile Tünel girişine saat 10.00 itibarıyla bariyer konuldu.

İstiklal Caddesi'nde aynı anda 7 bin kişi bulunabilecek. İstiklal Caddesi'ndeki iş yerlerinde çalışan 5 bin kişi ise bu sayının dışında tutuluyor.

Öte yandan İstiklal Caddesi'ne Taksim Meydanı ya da Tünel'den giren vatandaşların caddenin sağından yürümesine izin veriliyor.

Zabıta ve polis ekipleri, sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını ve açık alanda sigara içilip içilmediğini kontrol ederek, kurallara uymayanlara para cezası kesiyor.

Polis ekipleri, drone ile yaptıkları denetimlerde yoğunluk görülen yerleri ilgili birimlere haber veriyor. Zabıta ve polis ekipleri de risk oluştuğu görülen noktalara gerekli müdahaleyi yapıyor.