  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor
Gündem

İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından caddedeki ağaçlar kaldırılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 20:30:00 -
İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından caddedeki ağaçlar kaldırılmaya başlandı.

İstanbul Valiliğinin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, İstiklal Caddesi'nde yer alan beton saksılardaki ağaçları ve bitkileri kaldırmak için çalışma başlattı.

Saksılardaki bitkileri ve ağaçları iş makineleri yardımıyla sökerek kamyona koyan ekipler, daha sonra beton saksıları kaldırmak için çalışma yapacak.

Emniyet'ten İstiklal Caddesi'ndeki teröriste dair açıklama
Emniyet'ten İstiklal Caddesi'ndeki teröriste dair açıklama

Gündem

Emniyet'ten İstiklal Caddesi'ndeki teröriste dair açıklama

Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar'dan 'İstiklal Caddesi' açıklaması: Böyle bir cümle kuramayız
Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar'dan 'İstiklal Caddesi' açıklaması: Böyle bir cümle kuramayız

Gündem

Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar'dan 'İstiklal Caddesi' açıklaması: Böyle bir cümle kuramayız

İran'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin İsrail iddiası! 'Teröristin yanından geçen iki kadın...'
İran'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin İsrail iddiası! 'Teröristin yanından geçen iki kadın...'

Gündem

İran'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin İsrail iddiası! 'Teröristin yanından geçen iki kadın...'

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Şehir içinde yolda ağaç mı olur parklar ne güne duruyor zaten daracık cadde

osman

tabii kaldırın .ağaca ne gerek var?
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23