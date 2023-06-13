  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İstikbal Mobilya’dan Irak’a bir mağaza daha
Ekonomi

İstikbal Mobilya’dan Irak’a bir mağaza daha

Yeniakit Publisher
2023-06-13 10:28:00 -
İstikbal Mobilya’dan Irak’a bir mağaza daha

Erciyes Anadolu markalarından İstikbal Mobilya, yurt dışı yatırımlarına hız verdi. Marka, Irak’ta 12’nci mağazasını açtı. Mağaza Erbil’in Kesnezan bölgesinde yer alıyor.

İstikbal Mobilya, yeni yatırımlarla büyümeye ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Markanın son yatırım rotası, 12’nci mağazasını açtığı Irak oldu. Kesnezan bölgesinde devreye giren mağazanın açılış törenine ilgi yoğundu. Erbil’e bağlı Kesnezan’ın prestijli bölgesinde hizmet veren mağaza, toplamda bin 160 metrekareden ve 2 kattan oluşuyor.

Yurt dışında mağaza sayısını 175’e ulaştıran İstikbal Mobilya, 57 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla ülke ekonomisine katma değer sağlıyor.

Hedef ilk 5

İstikbal İhracat Müdürü Hülya Bal, 65 yıllık geçmişleriyle dünyanın ilk 5 mobilya markası arasında yer almak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Bal, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz mağazamızın markamıza, müşterilerimize ve yatırımcımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23