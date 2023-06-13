İstikbal Mobilya’dan Irak’a bir mağaza daha
Erciyes Anadolu markalarından İstikbal Mobilya, yurt dışı yatırımlarına hız verdi. Marka, Irak’ta 12’nci mağazasını açtı. Mağaza Erbil’in Kesnezan bölgesinde yer alıyor.
İstikbal Mobilya, yeni yatırımlarla büyümeye ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Markanın son yatırım rotası, 12’nci mağazasını açtığı Irak oldu. Kesnezan bölgesinde devreye giren mağazanın açılış törenine ilgi yoğundu. Erbil’e bağlı Kesnezan’ın prestijli bölgesinde hizmet veren mağaza, toplamda bin 160 metrekareden ve 2 kattan oluşuyor.
Yurt dışında mağaza sayısını 175’e ulaştıran İstikbal Mobilya, 57 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla ülke ekonomisine katma değer sağlıyor.
Hedef ilk 5
İstikbal İhracat Müdürü Hülya Bal, 65 yıllık geçmişleriyle dünyanın ilk 5 mobilya markası arasında yer almak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Bal, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz mağazamızın markamıza, müşterilerimize ve yatırımcımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.
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