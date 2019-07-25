İstikbal Mobilya Kayserispor kombine biletleri satışa çıktı

Süper Lig’in başlamasına kısa bir süre kala, İstikbal Mobilya Kayserispor kombine biletleri satışı başladı. İstikbal Mobilya Kayserispor Taraftardan Sorumlu Yöneticisi Süleyman Akın ise, ilk maçalarında 30 bin kişiye oynamak istediklerini belirtti.

Ligin başlamasına kısa bir zaman kala, İstikbal Mobilya Kayserispor’un kombine biletleri satışa sunuldu. Bugün başlayan bilet satışlarında, kısa sürede 500 adet kombine bilet satışı gerçekleşirken, Alanyaspor maçına kadar 30 bin bilet satılması hedefleniyor. Kombine bilet fiyatları ise 100 TL ile 500 TL arasında değişiklik gösteriyor. İlgiden memnun olduklarını ve ilk maçta 30 bin kişiye oynamak istediklerini söyleyen İstikbal Mobilya Kayserispor Taraftardan Sorumlu Yöneticisi Süleyman Akın, “Kombinelerimiz 25 Temmuz itibariyle satışa çıkmıştır. Şu saate kadar da 500 adet kombinemiz satılmış durumda. İlgiden çok memnunuz. Doğu alt, doğu üst, doğu balkon, batı balkon, batı alt, b,c,d,e blokları şu an için satıştadır. Taraftarımız internetten, buluşma noktamız olan meydandan ve avmlerden biletlerini alabilirler. Geçen hafta çıkardığımız biletleri öncelikli satış yapmıştık. Öncelikli satışta tekrar yerini almak isteyen 250 kişi yerini almış durumdalar. Bugün saat 11.00 itibariyle satışlarımıza başladık ve yoğun talebimiz devam etmekte. Bununla ilgili, Kayseri’ye ve taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah 3 hafta boyunca, Alanyaspor maçımıza kadar daha iyi şeyler olacak, daha çok bilet satışımız olacak. İlk maçımızda 30 bin kişiye oynamak istiyoruz” dedi.