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İstikbal Mobilya Kayserispor Avusturya kampını tamamladı

İstikbal Mobilya Kayserispor, 15 gün süren Avusturya kampını tamamladı ve bugün akşam saatlerinde Kayseri’ye gelecek.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:57
İstikbal Mobilya Kayserispor Avusturya kampını tamamladı

İstikbal Mobilya Kayserispor, 15 gün süren Avusturya kampını tamamladı ve bugün akşam saatlerinde Kayseri’ye gelecek.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya kampını tamamladı. 16 Temmuz’da başlayan Avusturya kampı dün oynananson hazırlık maçı ile sona erdi. 15 gün süren Avusturya kampında yoğun bir antrenman programı geçiren Sarı-Kırmızılılar bugün akşam saatlerinde Avusturya’dan ayrılacak. Avusturya kampında oynadığı 4 hazırlık maçında 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan İstikbal Mobilya Kayserispor’da gözler 16 gün sonra başlayacak olan lige çevrildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:57
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