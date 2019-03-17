İstikamet 5G

Buğra Kardan

Hizmette 25’inci yılını kutlayan Turkcell’in dijital servisleri teveccüh görüyor, güvenle kullanılıyor. Yaklaşık dört yıllık genel müdürlük görevini önceki gün bırakan Kaan Terzioğlu, Yeni Akit’e verdiği son mülakatında bu servislerden gönül rahatlığıyla yararlanılabileceğini vurgulayarak, “Facebook, Google ve Cambridge Analytica’nın güvenliği tartışılabilir ama bizim networkümüz tartışılamaz” demişti. Şirketin yeni dönem hedefleri arasında 5G’ye uyumlu hizmetleri müşteriyle sağlıklı şekilde buluşturmak var.

Veriler ülkemizde kalacak

25 yılda sektör ve şirket olarak birçok deneyim ve tecrübe edinen Turkcell, teknolojiyi daha güvenli hale getirebilmek için çalışmalarına devam ediyor. Facebook’un, Google’ın ve Cambridge Analytica’nın güvenliğinin tartışılabildiği bir dönemde Turkcell’in güvenlik açığının olmaması önemli bir kazanım olarak görülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın “Biz, 5-G’yi dünyada ilk kullanan ülke olmak için programımızı yaptık. 2020’de 5-G hizmetini topluma sunmayı planlıyoruz” açıklamasına paralel olarak çalışmalarını yürüten Turkcell, yeni dönemine güçlü bir şekilde giriyor.

Her ortamda “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın” mesajı veren şirket yönetimi, bu anlayışla 2 milyar liralık yatırım yapıp, art arda veri merkezi açtı. Bu merkezlere yenilerinin eklemesi de planlanıyor. Bu yolla bölge ülkelerine ait verilerin de Türkiye’de depolanması ve yönetilmesi mümkün olacak.

5 senede 26 milyar lira tutarında mobil ve fiber yatırımlar devreye alan Turkcell, bu yatırımların meyvelerini almaya başlarken, 2019-2022 döneminde uygulayacağı projeler için ise 16 milyar lira bütçe ayırdı.

Servislere ilgi yoğun

Turkcell’in BİP, e-mail ve navigasyona yönelik yatırımları da ilgi çekiyor. Bunların bir bölümü hayata geçti, bir bölümü de geçecek. Tabii sosyal medya tarafında müşterilerimize “Bunu ya da şunu tercih et” diyemeyiz. Burada bizim için mühim olan ülkemizin verisinin ülkemizde kalması. BİP ve TV+ gibi uygulamalarıyla açık ara önde olan Turkcell’in takdir toplayan arama motoru Yaani’ye de yoğun talep var. Bu başarı gelirlere de yansıyor. Gelişen servisler ise onlarca ülkeye ihraç ediliyor. Grup şirketi Lifecell’le Belarus, Ukrayna, Moldova ve Almanya’daki müşterilere hizmet veriyor. Şirketin yönetimi, yeni bölgelere ve ülkelere açılmak için görüşmelere devam ediyor. Bu kapsamda 9 operatörle daha anlaşmaya varıldı. Karayipler’de faaliyet yürüten Digicel, Nepalli CG Corp Global ve Arnavut Albcell son dönemde el sıkışılan firmalar arasında yer alıyor. Bu firmalar, Turkcell’in dijital servislerini abonelerine sunacaklar. Yeni anlaşmaların rolüyle Turkcell’in servislerinden 39 ülke yararlanacak. Kısacası Turkcell, 25 yılda dijital operatör olarak abonelerine ve müşterilerine bin 440 dakika hizmet verir hale geldi.

Çıtayı yükseltti

2018’i rekorla tamamlayan Turkcell, 2017’ye göre gelirini yüzde 20,8 arttırarak 21 milyar 300 milyon liraya taşıdı. Net kârı yüzde 2 artışla 2 milyar liraya çıktı. Geçen sene dijital ürün gamından 85 milyon 800 bin abone faydalandı. İndirme adedi de 169 milyonu buldu. Şirket, 2019’da gelirini yüzde 16 ila 18 arttırmayı planlıyor. Dijital ürün gamının da daha çok aboneyle buluşması hedefleniyor. Ayrıca 5G’ye uyum olan ağında deneylerinde başarılı sonuçlar elde eden şirket, bu alanda da en önde olmayı hedefliyor.