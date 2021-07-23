“İstihdam üzerindeki vergi yükü hafifletilmeli”

Buğra Kardan

400 bini aşkın üyesi olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pandemi döneminin başarıyla yönetildiğine işaret eden Avdagiç, “Önemli tedbirler alındı. Bu tedbirler istihdamın korunmasına, on binlerce firmanın hayatını devam ettirmesine imkân tanıdı” dedi.

Kritik çağrı

2020 ve 2021’in ilk 6 ayında reel sektöre kuvvet katacak hamleler yapıldığını da hatırlatan Avdagiç, şunları kaydetti: “Hükümet art arda kredi paketleri ilan etti. Bu paketler ekonomik aktiviteyi arttırdı, firmaları güçlendirdi. Şu anda da stratejik adımlar atılıyor. Örneğin sigortalı başına aylık 75 lira destek sağlanması çok önemli, anlamlı. İstihdamı muhafaza edecek bu desteğin bir an evvel devreye girmesini temenni ediyoruz. Diğer yandan ücretler üzerindeki vergi yükü fazla, OECD ortalamasının 5.1 puan üzerinde. Yüzde 39.7’lik bu yük aşağıya çekilmeli. Ancak bu şekilde kayıt dışı istihdam geriler, devletin vergi gelirleri artar.”

Pozitif ayrımcılık yapılmalı

Efektif şirketlerin finansman taleplerinin karşılanması gerektiğinin altını çizen Avdagiç, “Üretim ve ihracat yapan, istihdamı arttıran şirketlere pozitif ayrıcalık tanınmalı. Şu anda ihracatta sıçrama görülüyor, art arda rekorlar kırılıyor. Ancak halen ihracatçılar krediye ulaşmakta zorluk çekiyor. Bu konuda da önlem alınmalı. Türk Eximbank’ın kredi kapasitesi ihracata paralel olarak arttırılmalı” ifadelerini kullandı.

Makas daraltılmalı

Enflasyon oranlarının yüksekliğinden de yakınan Avdagiç, şöyle konuştu: “Haziran ayında yıllık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 17.53, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 42.89 arttı. Arada 25 puanlık makas var. Üreticiler, giderek açılan makasın tüketicilere yansıtılmaması için çalışıyorlar. Burada yapılması gereken TÜFE ile Yİ-ÜFE farkını azaltmak. Maliyet enflasyonunu çok ama çok önemli. Maliyet enflasyonunu mutlaka ve mutlaka kontrol altına alacak önlemleri hayata geçirmeliyiz. Öbür taraftan biz, yurt dışından enflasyon ithal ediyoruz. Dünyada emtia fiyatlarında ibre yukarı yönlü. Bu durum da sıkıntılara sebep oluyor. Beklentimiz, emtia fiyatlarının makul seviyelere inmesi.” Avdagiç, ilaveten kurda volatilitenin yerini stabiliteye bırakması gerektiğini vurguladı.