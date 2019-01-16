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İstihdam edilenlerin sayısı 29 milyona yaklaştı

TÜİK tarafından açıklanan Ekim 2018’e ilişkin iş gücü istatistiklerine göre, Türkiye’de istihdam edilenlerin sayısı, Ekim 2018’de bir önceki yılın aynı dönemine göre 225 bin kişi artarak 28 milyon 870 bin kişiye yükseldi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:25
İstihdam edilenlerin sayısı 29 milyona yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2018’e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’de istihdam edilenlerin sayısı, Ekim 2018’de bir önceki yılın aynı dönemine göre 225 bin kişi artarak 28 milyon 870 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 47,5 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, geçen yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,3 puan yükselerek yüzde 11,6 oldu. İşsizlik oranı Ekim 2018’de bir önceki aya göre 0,2 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 1,3 puanlık artışla yüzde 13,6 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3 puan yükselerek yüzde 22,3 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 1,4 puan artışla yüzde 11,9 olarak gerçekleşti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:25
  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  2. Ekim 2018’e ilişkin iş gücü istatistikleri
  3. işsizlik oranı
  4. Tarım dışı işsizlik oranı

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