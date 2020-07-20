İstihdam düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda
Birçok düzenlemeyi barındıran İstihdam düzenlemesi bu hafta TBMM Genel Kurulunun gündeminde olacak.
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması, COVID-19 salgını gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesini 31 Haziran 2021’e kadar engelleyen uygulama ile kısa çalışma uygulamasının uzatılması, Soma’daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine dair düzenlemelerin de bulunduğu İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi bu hafta Genel Kurul gündeminde olacak.