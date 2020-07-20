  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

İstihdam düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda

Birçok düzenlemeyi barındıran İstihdam düzenlemesi bu hafta TBMM Genel Kurulunun gündeminde olacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 09:51:00 -
İstihdam düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda

İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması, COVID-19 salgını gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesini 31 Haziran 2021’e kadar engelleyen uygulama ile kısa çalışma uygulamasının uzatılması, Soma’daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine dair düzenlemelerin de bulunduğu İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi bu hafta Genel Kurul gündeminde olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı