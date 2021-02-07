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Ekonomi İstihdam desteğinden faydalanma şartı esnetildi
Ekonomi

İstihdam desteğinden faydalanma şartı esnetildi

Serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin, ihracat şartıyla istihdam desteğinden faydalanabilmesi için üretilen ürünlerin FOB bedelinin (ürün geminin güvertesine taşınana kadar olan bedel) en az yüzde 85’ini ihraç etme şartı 2020 için yüzde 80’e düşürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 14:08:00 -
İstihdam desteğinden faydalanma şartı esnetildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete’de yayımlanan, serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflere yönelik Cumhurbaşkanı Kararı’na değindi. Bakan Pekcan paylaşımında, “Pandemiden dolayı yaşanan sıkıntılar sebebiyle, ağırlıklı olarak yüksek ve orta-yüksek teknolojili üretim yapan serbest bölge firmalarının istihdam ettikleri personel için yararlandıkları stopaj istisnasında yüzde 85 ihracat şartı 2020 yılı için yüzde 80’e düşürüldü. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Stopaj istisnası

Üretici firmalar, serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az yüzde 85’ini yurt dışına ihraç etmeleri halinde istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler için stopaj istisnasından yararlandırılıyor. Karara göre, bölgelerde istihdam desteğinden faydalanmak isteyen işletmeler için FOB bedelinin en az yüzde 85’inin yurt dışına ihraç edilme şartı, 2020 yılı için yüzde 80’e indirildi.

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