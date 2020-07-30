İstihbaratın başına Türkçe bilen birini getirdiler! 'Tesadüf değil'
Gazeteci ve Stratejist Murat Akan, ABD'nin ardından İngiltere'nin de istihbaratın başına Türkçe bilen birini getirmesinin tesadüf olmadığını belirtti.
Gazeteci ve Stratejist Murat Akan, ABD'nin ardından İngiltere'nin de istihbaratın başına Türkçe bilen birini getirmesinin tesadüf olmadığını bildirdi.
Akan, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:
"CIA Başkanı Gina Haspel, Türkçe bildiği gibi, CIA’ye Türkçe bilen birçok ajan aldı. İngiltere’nin Türkiye eski büyükelçisi Richard More da MI6’nın başına getirildi. Korkuyorlar..."