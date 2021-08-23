İstihbarat Daire eski Başkanı'ndan Habertürk yazarına: Psikolojik harp jargonu ile yazıyorsunuz

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Yenişafak'ta yazan eski İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, 'Gazeteci Nagehan Alçı 28 Şubat Sivil Cunta’sının yargılanmasına neden karşı çıkıyor?' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

'Bir psikolojik harp jargonu'

"Nagehan Alçı’yı yakından tanımayan milli ve yerli unsurlar, Alçı’nın bu af talebi karşısında şok olmuş olabilirler." diyen Orakoğlu, "Nagehan Alçı’nın yazılarındaki hezeyanları ve gerçek yüzünü bilenler için 28 Şubat Cuntası’nın üst düzey askerlerinin yaşlılıklarının bahane edilerek korunma faaliyetleri, 28 Şubat’ın darbe zihniyetini diri ve ayakta tutmaya yönelik bir psikolojik harp jargonudur." ifadelerini kullandı.

Alçı'nın 2018 yılındaki bir yazısına dikkat çeken Orakoğlu, şunları aktardı: "Nagehan Alçı 2 Mayıs 2018 tarihli yazısında aynen aşağıdaki satırlarla Ahmet Hakan’a saldırırken 28 Şubat’ın henüz yargılanmamış sivil cuntasının medya ayağını da koruma altına almaya çalışıyor. Yazısında bir bölümünde aynen şöyle diyor: 'Hükümete yakın gazete ve televizyonlarda bir süredir 28 Şubat’ın medya ayağına operasyon geleceği yazılıyor ve isimler veriliyor. Bu bilinmeyen bir olay değil ama bunun emekli polis şefi Bülent Orakoğlu’na dayandırılarak Hürriyet Gazetesi gibi ‘28 Şubat sembolü’ bir gazetede eleştirel tavır takınmadan yayınlanması (ya da yazdırılması) çok önemli bir işaret fişeği.

Mülkiyeti Aydın Doğan’dan Erdoğan Demirören’e geçen bu gazetenin olası bir 28 Şubat medya operasyonunu meşru gördüğünün göstergesi bu.

Bu işaret fişeğini, 28 Şubat’ın sivil ayağında tutuklanacakları iddia edilen gazetecilerle yıllardır arkadaş olan bir yazar atıyor. Daha 1 ay öncesine kadar Hürriyet’in eski patronuna en yakın insan olmakla övünürken şimdi o eski patronu da hedef alan 28 Şubat operasyonunun köşesinden reklamını yapıyor.

Kimse kusura bakmasın, objektif haber görünümü altında kendi gazeteci dostları aleyhine sinsi bir operasyondan başka bir şey değil bu yaptığı. Yazısında en ufak bir eleştirel tavır yok ve adeta davul zurna ile 28 Şubat’tan içeri alınacak insanları ilan ediyor.' "

'Sivil cuntacıların yargılanması elzem'

Alçı'nın iki yıl önceki yazısını, "Türkiye gerçeklerinden uzak 28 Şubat Maskeli Sivil Cuntasının Aydın Doğan dönemindeki Hürriyet gazetesinin yazarlarını savunuyor." ifadeleri ile değerlendiren Orakoğlu, darbenin sivil mimarlarının yargılanmasının önemine dikkat çekti: "Sivil maskeli cuntanın yargılanması ülkenin genel güvenliği için elzem."