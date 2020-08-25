İstifanın arkasından flaş iddia: 'Fatih Portakal Cumhurbaşkanı adayı olacak'

FOX TV’nin yalanlarıyla ünlü haber spikeri Fatih Portakal dün yaptığı açıklama ile istifa ettiğini açıklamıştı. Portakal'ın yerine geçecek ismin Selçuk Tepeli olacağı düşünülüyor.

Portakal’ın ani istifasıyla ilgili sosyal medyada çok sayıda iddia gündeme getirildi. Ürettiği yalan içerikler ve muhalif dili sebebiyle solak kesimin televizyondaki sesi konumunda olan Portakal’ın istifasının arka planında başka gerçeklerin yattığı iddia ediliyor.

İddialara göre Portakal istifa kararını tek başına almadı. Kurum ile birlikte karşılıklı konuşarak anlaşmaya varıldığı belirtiliyor.

"Cumhurbaşkanı adayı olacak" iddiası

Portakal’ın yalan ve abartılı haber dili sebebiyle muhalefet cephesinde popülaritesinin fazla olmasının siyasete atılmasının önünü açtığı görüşü dillendirildi.

Gazeteci yazarı Nuran Yıldız’ın iddiasına göre Fatih Portakal'ın muhalif camiadaki bu popülaritesinden faydalanılarak siyasi bir kimlikle 'Cumhurbaşkanı adayı' olarak karşımıza çıkacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkardıkları her isim seçimlerde hezimete uğrayan muhalefetin son çareyi solak medyanın popüler çocuğu Fatih Portakal da bulduğu iddia ediliyor.

Ekrem İmamoğlu’nun koltuğa oturduğu günden beri İBB Başkanlığını başarısızlıkla yönetmesi ve Muharrem İnce’nin CHP’de parti için muhalefeti hareketlendirmesi muhalefeti başka bir isim aramaya yönelttiği yorumları yapılıyor.

CHP’ye yakın bazı araştırma şirketlerinin sık sık ortaya attıkları anketlerde Fatih Portakal’ı “Türkiye'nin en güvenilir isimleri” arasında üst sıralarda göstermesinin, arka planda yürütülen PR çalışmasından dolayı olduğu da iddialar arasında.