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Gündem İstifalar sonrası İYİ Parti'den CHP'ye ağır sözler: Bunun adı...
Gündem

İstifalar sonrası İYİ Parti'den CHP'ye ağır sözler: Bunun adı...

Yeniakit Publisher
2023-12-18 16:09:00 -
İstifalar sonrası İYİ Parti'den CHP'ye ağır sözler: Bunun adı...

İYİ Parti'de yerel seçimlerde tüm illerde ayrı aday çıkarma kararı alınması sonrası partideki kaos ve olaylar dinmek bilmiyor. İYİ Parti cephesi yaşananları 'İmamoğlu'nun operasyonu' olarak tanımladı. İstifa eden isimlerin İmamoğlu'na yakın isimler olması da dikkat çekti. Peş peşe yaşanan istifalarla ilgili ilk kez yorum yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 'Bunun adı operasyon siyasetidir' sözleriyle açık açık CHP'yi hedef aldı.

İYİ Parti, seçimlerde ciddi oranda oy kaybı yaşadı. PKK'nın siyasi kolu HEDEP'in gizli ortak olduğu 8'li koalisyonda oturan Meral Akşener'e tepki yağdı. Koltuğunu korumak isteyen Akşener'in yerel seçimlerde ittifak çağrılarına kapıyı kapatması ise partiyi karıştırdı. Özellikle ittifaktan yana olan isimler, Meral Akşener'e kazan kaldırdı. İstifalar birbirini kovaladı.

GİK üyesi Raşit Emir Süer, istifa eden isimlere sosyal medyadan tepki yağdırdı. Partiden istifa eden İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ile Diyarbakır'da 12 bin 750 kişiyi hedef göstererek "Mevzu vatansa hepimiz ölelim. Mevzu makamsa hepiniz ölün" ifadelerini kullandı. Gerilim iyice tırmandı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise partiyi karıştıran iddialarla ilgili ilk kez yorum yaptı. İstanbul'da istifa eden isimleri hedef göstererek şoke eden suçlamalar yaptı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ Parti'nin CHP'li isimlerce karıştırıldığına dikkat çeken Kürşad Zorlu, "Bu ismi geçen arkadaşlardan (İstifa eden İBB Belediye Meclis Üyeleri) bir tanesi, bugün İstanbul dışında yakın bir ilin Belediye Meclis üyemizi arıyor. Diyor ki, 'Biz bu akşam bir TV kanalında bazı arkadaşlarla topluca istifa ettiğimizi meclis üyeleri olarak ifade edeceğiz. Siz de bulunduğunuz ilde istifa edin' diyor. CHP'li bir ismin adını vererek 'Size onunla bir görüşme ayarlayalım hemen' diyor. Bunun adı operasyon siyasetidir" ifadelerini kullandı.

MECLİS'TE DE KAN KAYBEDİYOR!

İYİ Parti, yaşanan istifalar nedeniyle Meclis'te de kan kaybetmeye başladı. İlk olarak Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu partiden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Hatipoğlu'nun ardından Ankara Milletvekili Adnan Beker ve İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den ayrıldı.

Çözülmenin sürdüğü partide Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ise Meral Akşener'e yönelik iddiaları nedeniyle partiden atıldı. Son olarak İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu da görevden ayrıldığını açıkladı. İYİ Parti'nin milletvekili sayısının 39'a düştü.

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