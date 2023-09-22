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Gündem İstifa sesleri yükselmeye devam ediyor! Paşinyan'a yönelik protestolar 3. gününde
Gündem

İstifa sesleri yükselmeye devam ediyor! Paşinyan'a yönelik protestolar 3. gününde

Yeniakit Publisher
2023-09-22 07:21:00 -
İstifa sesleri yükselmeye devam ediyor! Paşinyan'a yönelik protestolar 3. gününde

Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifası için başlayan protestolarda 3’üncü güne girilirken, başkent Erivan’daki meclis binası önünde göstericiler ile polis bir kez daha karşı karşıya geldi.

Azerbaycan ordusunun Karabağ’da başlattığı terörle mücadele operasyonun ardından Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifası için başlayan protestolar 3’üncü gününde de devam etti. Başkent Erivan’da yürüyüş yapan Paşinyan karşıtları, meclis binası önünde toplandı. Paşinyan aleyhinde sloganlar atan göstericiler, polis ile karşı karşıya geldi.

"EYLEMLER PAŞİNYAN İSTİFA EDENE KADAR SÜRECEK"

Çıkan arbedede bazı gösteriler polis tarafından gözaltına alınırken, gözaltına kaç kişinin alındığına dair açıklama yapılmadı. Muhalefet liderleri Paşinyan’ın istifasına kadar eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.

Ermenistan muhalefeti, Azerbaycan ordusunun Karabağ’da başlattığı terörle mücadele operasyonu karşısında Ermenistan yanlısı ayrılıkçılara destek olmadığı gerekçesiyle Başbakan Paşinyan’ın istifasını istiyor.

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