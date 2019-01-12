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İstifa ettiği söylenmişti... Süper Lig ekibinden açıklama geldi

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut hakkında çıkan istifa dedikodularına kulübün Sportif Direktörü Ali Ravcı tarafından yalanlama geldi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 15:42
İstifa ettiği söylenmişti... Süper Lig ekibinden açıklama geldi

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, teknik direktör Erol Bulut'un istifa ettiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"Hocamız takımın başındadır"

Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erol Bulut'un istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Bazı haber sitelerinde Erol Bulut'un görevini bıraktığı şeklinde iddialar bulunduğunu aktaran Ravcı, "İstifayla alakalı söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Erol hocamız takımın başındadır. Ben kamuoyundan ve taraftarlarımızdan bu tip söylentilere inanmamalarını istiyorum." diye konuştu.

"Amaç, başarımıza gölge düşürmek"

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın ve yayın organlarında teknik direktörümüz Erol Bulut'un istifa ettiği yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Takımımızın yakalamış olduğu başarılı gidişatta büyük etken olan hocamız ve ekibini yıpratacak, iyi gidişata gölge düşürecek bu tür asılsız haberleri yayınlayan kişi veya kurumlara itibar etmeyiniz. Teknik direktörümüz Erol Bulut, takımının başındadır. Evkur Yeni Malatyaspor'umuz ikinci yarıda başarılı gidişatını Erol Bulut önderliğinde sürdürecektir."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 15:42
  1. Evkur Yeni Malatyaspor
  2. Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı
  3. Erol Bulut

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