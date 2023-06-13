'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' Kılıçdaroğlu: Hangi kanaldan geliyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında 12 seçim kaybeden, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde de muhalifler tarafından pohpohlanan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir hüsrana uğradı. Topyekün birleşen muhalefetin desteğine rağmen seçim hezimeti yaşayan CHP lideri, kaybetmesinin ardından muhalif medya ve gazetecilerin saldırısına uğradı.

CHP içerisinde koltuk kavgası başlarken, muhalifler de sık sık istifa çağrıları yaparak Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurmaya başladı.

Kılıçdaroğlu ise bu çağrılara kulak asmadan 'görevimin başındayım' mesajı verdi.

'Hangi kanaldan geliyorsunuz'

Bugün de partisinin grup toplantısına katılan CHP lideri, toplantının ardından koridorda muhabirlerle karşılaştı.

Burada kendisine yöneltilen, 'İstifa edecek misiniz?' sorusuna, 'Hangi kanaldan geliyorsunuz?' diyerek yanıt verdi.

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