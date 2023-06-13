  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset 'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' Kılıçdaroğlu: Hangi kanaldan geliyorsunuz?
Siyaset

'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' Kılıçdaroğlu: Hangi kanaldan geliyorsunuz?

Yeniakit Publisher
2023-06-13 16:36:00 - 2023-06-13 17:02:08

Seçimleri kaybetmesinin ardından muhalif medya tarafından hedefe konulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısından ayrılırken, muhabir tarafından kendisine yöneltilen, 'İstifa edecek misiniz?' sorusuna, 'Hangi kanaldan geliyorsunuz?' yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında 12 seçim kaybeden, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde de muhalifler tarafından pohpohlanan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir hüsrana uğradı. Topyekün birleşen muhalefetin desteğine rağmen seçim hezimeti yaşayan CHP lideri, kaybetmesinin ardından muhalif medya ve gazetecilerin saldırısına uğradı.

CHP içerisinde koltuk kavgası başlarken, muhalifler de sık sık istifa çağrıları yaparak Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurmaya başladı.

Kılıçdaroğlu ise bu çağrılara kulak asmadan 'görevimin başındayım' mesajı verdi.

'Hangi kanaldan geliyorsunuz'

Bugün de partisinin grup toplantısına katılan CHP lideri, toplantının ardından koridorda muhabirlerle karşılaştı.

Burada kendisine yöneltilen, 'İstifa edecek misiniz?' sorusuna, 'Hangi kanaldan geliyorsunuz?' diyerek yanıt verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu, kendisine saldıran CHP'li gazetecilere saydırdı! 'Gazeteciliklerini sorgularım'
Kılıçdaroğlu, kendisine saldıran CHP'li gazetecilere saydırdı! 'Gazeteciliklerini sorgularım'

Siyaset

Kılıçdaroğlu, kendisine saldıran CHP'li gazetecilere saydırdı! 'Gazeteciliklerini sorgularım'

Ve CHP’de büyük bomba patladı! Tanju Özcan'dan şok "İstanbul ve Ankara" itirafı
Ve CHP’de büyük bomba patladı! Tanju Özcan'dan şok "İstanbul ve Ankara" itirafı

Siyaset

Ve CHP’de büyük bomba patladı! Tanju Özcan'dan şok "İstanbul ve Ankara" itirafı

CHP'li Can Ataklı, o pişkinliğe böyle isyan etti
CHP'li Can Ataklı, o pişkinliğe böyle isyan etti

Medya

CHP'li Can Ataklı, o pişkinliğe böyle isyan etti

CHP’li Eren Erdem çok fena madara oldu! Bakın neye namusu ve şerefi üzerine söz vermiş
CHP’li Eren Erdem çok fena madara oldu! Bakın neye namusu ve şerefi üzerine söz vermiş

Medya

CHP’li Eren Erdem çok fena madara oldu! Bakın neye namusu ve şerefi üzerine söz vermiş

Cumhuriyet yazarı CHP’yi resmen bombaladı! Kılıçdaroğlu bakalım şimdi ne yapacak
Cumhuriyet yazarı CHP’yi resmen bombaladı! Kılıçdaroğlu bakalım şimdi ne yapacak

Medya

Cumhuriyet yazarı CHP’yi resmen bombaladı! Kılıçdaroğlu bakalım şimdi ne yapacak

CHP’de şok plan! İmamoğlu’na bunu yapmak istiyorlar! Çarşı fena karışacak
CHP’de şok plan! İmamoğlu’na bunu yapmak istiyorlar! Çarşı fena karışacak

Medya

CHP’de şok plan! İmamoğlu’na bunu yapmak istiyorlar! Çarşı fena karışacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23