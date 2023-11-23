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Ekonomi İstifa etkisi sürdü Bitcoin 37 binin üstünü gördü
Ekonomi

İstifa etkisi sürdü Bitcoin 37 binin üstünü gördü

Yeniakit Publisher
2023-11-23 12:52:08 - 2023-11-23 12:52:07
İstifa etkisi sürdü Bitcoin 37 binin üstünü gördü

Bitcoin 37.300 dolar seviyelerinden alıcı bulurken lider altcoin Ethereum 2.065$ seviyelerinde fiyatlanıyor.

Salı akşam saatlerinden sonra piyasanın gündemine düşen ve hızlı bir şekilde yayılan Binance CEO’su CZ’nin istifa haberleri ve Binance borsası ile ABD adalet bakanlığı arasındaki davanın kripto para piyasasına etkisi ilk aşamada kısa sürmüş gözüküyor. Salı günü %5’e yakın değer kaybeden kripto para piyasası dün, verdiklerini geri alarak tekrar 37.000$ seviyelerinin üstüne çıktı. An itibarıyla  Bitcoin 37.300$ seviyelerinden alıcı bulurken lider altcoin Ethereum 2.065$ seviyelerinde fiyatlanıyor.”

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak piyasanın son durumunu değerlendirdi. Kripto para piyasasında dünün en çok dikkat çeken gelişmesi dünyanın en büyük fon yönetim şirketlerinden Grayscale’nin spot Bitcoin ETF başvurusunu güncelleyerek tekrar SEC’e iletti. Ardından üst düzey SEC yetkilileri Grayscale CEO’su ile görüşerek listelenmesi ve ticaretinin yapılması için önerilen kural değişikliği üzerine fikir alışverişinde bulundu. İlk izlenimler sürecin öncekine göre daha olumlu bir yola girdiği yönünde. Dünkü bülten raporunda belirttiğimiz gibi Binance ile ABD hükümetinin anlaşması sonrası ETF konusundaki iyimserlik arttı.

Yüzde 10 üzeri getiri

Makro gündemde de önemli sayılabilecek bir gelişme olarak Fed tutanakları takip edildi. Son toplantıya ilişkin tutanaklar para politikasının seyrinde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsediklerinin açıklanmasının ardından piyasalar faiz artırım sürecinin sonuna gelindiği kanısına tekrar varmış oldu. Toplantı tutanaklarının ardından hisse senedi piyasaları ile birlikte Bitcoin de yükseliş kaydetti. Birçok altcoin yatırımcılarına %10’un üzerinde getiri sağladı. Bugün yerel piyasalarda en önemli gündem maddesi ise Merkez Bankası’nın faiz kararı olacak. Saat 14.00’da açıklanacak kararda politika faizinin %35 düzeyinden %37,5’a yükseltilmesi bekleniyor. Açıklanacak olan karara bağlı olarak Dolar/TL kurunda yaşanabilecek değişime bağlı olarak Bitcoin/TL paritesinde de yeni zirveler görülebilir.

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