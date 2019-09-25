İstifa eden işçiye ihbar tazminatı ödenmez

Soru: Sigorta başlangıcım 18.9.1996’dır. 4218 gün SSK prim ödemem oldu. Dokuz yıldır çalıştığım işyerinden kendi isteğimle ayrılırsam ihbar ve kıdem tazminatımı alabilir miyim? Bekir T.

Cevap: İstifa eden işçinin kıdem tazminatı alma hakkı bulunmadığı gibi işverene işten çıkmadan önce ihbar süresi vermemiş ise ihbar tazminatı ödemesi gerekir. Ancak ilk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olup toplamda en az 3600 gün primi bulunan işçiler, işten ayrılmadan önce SGK’ya yazılı dilekçeyle müracaatta bulunarak, emeklilik için yaş dışında kalan diğer şartları sağladığına dair yazı -kıdem yazısı- alarak işverene yazıyı verdikten sonra işten ayrılarak kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Ancak işten kendi isteği ile ayrılan işçinin ihbar tazminatı hakkı bulunmaz.