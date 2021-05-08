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Siyaset "İstifa edeceğiz" dediler! Deniz Baykal'dan Muharrem İnce talimatı
Siyaset

"İstifa edeceğiz" dediler! Deniz Baykal'dan Muharrem İnce talimatı

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu şikayet eden CHP'liler, Deniz Baykal'a giderek Muharrem İnce'nin partisine geçeceklerini söyledi. Partililere İnce'nin yanına gitmemeleri yönünde talimat veren Baykal, Kılıçdaroğlu'na karşı mücadele etmelerini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 11:08:00 -
"İstifa edeceğiz" dediler! Deniz Baykal'dan Muharrem İnce talimatı

CHP, Muharrem İnce'nin parti kurma çalışmalarına başlamasından sonra, kendi içinde art arda yaşanan istifaları durdurmak için de çalışmalara başladı.

Daha önce partiden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Denizli Milletvekili Teoman Sancar istifa etmişti.

Vekillerin bu istifalarıyla sarsılan CHP, il ve ilçe teşkilatlarından da gelen istifalarla da ağır bir darbe aldı. İstifa eden partililerin de daha önce olduğu gibi Muharrem İnce’nin kuracağı yeni partiye katılacağı belirtildi.

Baykal'a gittiler

Parti içinde yaşanan bu endişeler üzerine yönetimden de memnun olmayan CHP'li milletvekilleri, parti yöneticileri, belediye başkanları, il başkanları CHP’nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a ziyarette bulundu.

Bazı isimler Baykal'a partiye ilişkin rahatsızlıklarını dile getirdi, bazı isimler de partiden ayrılmak istediklerini ifade etti.

'Partide kalın' talimatı

Deniz Baykal ise, kendisini ziyaret eden ve partiden ayrılmak isteyenlere, “Partide kalın. Partiden ayrılmayın. Partide yanlışlıklar varsa da bunlar parti içinde kalınarak, mücadele edilerek düzeltilebilir. Sabredin. Mücadelenizi parti içinde yapın” yönünde temennide bulundu.

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