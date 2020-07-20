İSTİB Başkanı Kopuz: "E-ticarette hem fırsat hem de destek var"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, salgın sürecinin e-ticaretteki fırsatları artırdığını belirterek, "E- ticarette fırsatların yanında destek de var. Özellikle KOBİ'lerimiz bunları değerlendirmeli." ifadelerini kullandı.

İSTİB açıklamasında görüşlerine yer verilen İSTİB Başkanı Ali Kopuz, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının alışveriş alışkanlıklarını hızla değiştirdiğini aktararak, içinde bulunulan dönemde e-ticaretin öneminin daha iyi anlaşıldığını ve yıllar sürecek gelişmenin aylar içinde gerçekleştiğini ifade etti.

Birkaç ay içinde hem e-ticaret hacmi hem de internet alışverişinde ilk kez kullanılan kredi kartlarının sayısının olağanüstü derecede arttığını vurgulayan Kopuz, şunları kaydetti:

"Bu durum e-ticaretin yarınının bugün yaşanmaya başladığının en güzel göstergesi. Fırsatlar artıyor ve hepimiz bunun farkındayız. Ancak e-ticarete verilen desteklerin yeterince farkında değiliz.

Son zamanlarda KOBİ'lerin yeni ekonomiye uyum sağlaması için birçok destek açıklandı. Firmalarımız bu desteklerden yararlanma konusunda daha aktif olmalı. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve TÜBİTAK'ın e-ticareti destekleyen çalışmaları var. Üstelik bu desteklerin yanında konuyla ilgili eğitimler de veriliyor."





- "KOBİ'ler fırsatları kaçırmamalı"





Kopuz, bu desteklerden yararlanan firmaların da olduğunu belirterek, "Örneğin, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, nisan sonunda başlattıkları 'e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız' kampanyasından 135 bin KOBİ'nin yararlandığını ifade etti. Üstelik bu KOBİ'lerden 3 bin tanesi ilk defa e-ticaret işlemi gerçekleştirdi. Bu çok önemli bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.

İlk defa işlem gerçekleştiren firmaların daha fazla olması gerektiğini aktaran Kopuz, şu ifadeleri kullandı:

"E-ticarete entegre olmamış KOBİ’miz kalmamalı. Tüm KOBİ'lerimizin bu kampanyadan yararlanmasının, işletmelerinizin geleceği için büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Ticaret Bakanlığımız, e-ticaret sitesi üyelik giderlerinin önemli kısmını karşılıyor, web sitesi üyeliği giderlerini destekliyor, gerektiğinde yazılım giderlerine de katkıda bulunuyor.

Buna ilaveten, Sayın TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, e-ticaret platformları için vergi oranlarının düşürülmesi talebini ilgili bakanlarımıza iletti. E-ticarette yer almak için en doğru zamandayız. KOBİ'lerimiz bu fırsatları kaçırmamalı."