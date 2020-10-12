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Aktüel İSTESOB'dan koronavirüs ile mücadele için 4 dilde uyarı afişi
Aktüel

İSTESOB'dan koronavirüs ile mücadele için 4 dilde uyarı afişi

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz: - "İstanbul'un en büyük sivil toplum kuruluşu olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Büyük bir metropol olan şehrimizde Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça maske takılması yönünde bir farkındalık çalışması başlatıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 17:44:34 -
İSTESOB'dan koronavirüs ile mücadele için 4 dilde uyarı afişi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında kent genelindeki bazı toplu taşıma araçları ve iş yerlerinin camlarına yapıştırılmak üzere 4 dilde uyarıcı afiş çalışması yaptı.

İSTESOB'dan yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinde maske takılması, fiziki mesafeye uyulması ve temizliğe dikkat edilmesi için hazırlanan afişler, İstanbul genelinde hizmet veren taksi, dolmuş, minibüs, büfe, lokanta, kuyumcu, simitçi, manav, pastane ve bakkalların camlarına asılacak.

"Korona ile mücadelede tercih senin" ifadesinin yer aldığı afişte, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça dillerinde uyarı yazısı yer alıyor.

Açıklamada görüşüne yer verilen İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, salgının başta sağlık ve ekonomi olmak üzere hayatın her alanını etkilediğini belirtti.

Hekimlerin koronavirüse karşı maske, mesafe ve kişisel temizliğe azami dikkat edilmesi tavsiyesinde bulunduğuna vurgu yapan Yılmaz, "İstanbul'un en büyük sivil toplum kuruluşu olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Büyük bir metropol olan şehrimizde Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça maske takılması yönünde bir farkındalık çalışması başlatıyoruz. Ailelerimiz, çalışanlarımız ve esnafımız ile beraber tüm vatandaşlarımızı da bu duyarlılığa ve kurtuluş seferberliğine davet ediyoruz." ifadesini kullandı.


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