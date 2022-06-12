İstenmeyen tüylere doğal çözüm: Ceviz kürü ve doğal pratik yöntemler

İstenmeyen tüyler, Hormonsal bozukluktan kaynaklanan yüzdeki istenmeyen tüyler eğer obezite, düzensiz menstürel döngü, yumurtalık kanseri gibi hastalıkların belirtileri değilse eğer endişelenecek bir durum yoktur. Sorun sadece görüntüseldir. Bu durumlarda ise size vereceğimiz çok kolay ve doğal çözümlerimiz var.

İstenmeyen tüylere doğal çözüm

İstenmeyen tüylere doğal çözüm tarifi kaynar suyun içine karbonat dökün ve sonra tüylerin olduğu yere uygulayın. Sabah kalktığınızda aynaya bakın, şok geçireceksiniz.

İstenmeyen tüylere karbonat: Yatmadan önce yapılması gereken bir karışımdır. 1 çorba kaşığı karbonatı 200 ml kaynar suya katın ve karıştırın. Soğumaya bırakın. Pamuklu bir bezi ya da kulak temizleme çubuğunu karışımın içine sokup ıslatın ve istenmeyen tüylerin olduğu yere sürün. Yıkamadan yatın ve sabah kalktığınızda etkisini görünce şok olacaksınız. Su ile durulayın ve besleyici bir krem sürün.

Tedaviyi 2-3 kere uyguladıktan sonra istenmeyen tüyleriniz tamamen yok olacaktır. İstenmeyen tüylere ısırgan otu yağı: Bu tarif 17. Yüzyıldan beri kullanılıyor ve istenmeyen tüylere karşı halen en etkili yöntemlerden biri. Hemen tarifine geçelim: 3ml zeytin yağına, 3 çorba kaşığı ısırgan otu yağını dökün ve sıcak bir yerde 2 hafta bekletin. Kavanoz içine doldurun ve kullanmak istediğinizde bir parça pamuğu bu karışım ile ıslatıp istenmeyen tüylerin olduğu bölgeye sürün. 30-40 dakika bekletin ve sonra ılık su ve sabun ile durulayın. Tüyler dökülene kadar tedaviyi sürdürün.

İstenmeyen tüylere sarımsak: Birkaç diş sarımsak alıp ezerek suyunu çıkartın. Tüyler dökülene kadar günde 3-4 defa 30 dakika boyunca cilde uygulayın. Sonra hafif sabun ve su ile durulayın ve nemlendirici uygulayın. Bu doğal yöntemlerin daha fazla insana ulaşması için haberi lütfen sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmeyin.

Ceviz kürüyle istenmeyen tüylere çözüm bulabilirsiniz.

Çoğumuzun derdi istenmeyen tüyler. Bu kür ile ağrısız acısız istenmeyen tüylerden kurtulabilirsiniz…

Ceviz Kürü Malzemeler :

Ceviz kabuğu

su ve gazlı bez

Ceviz Kürü Uygulanışı :

Öncelikle 1 avuç dolusu ceviz kabuğunu kırıp yakıyoruz ve bu işlemi kabuklar kül olana dek sürdürüyoruz. Daha sonra bu külleri suya atarak 12 saat suda bekletiyoruz. 12 saatin sonunda gazlı bezi bu karışıma batırıp emmesini sağlıyoruz. Gazlı bezi kurtulmak istediğimiz türlü bölgede 30 dakika bekletiyoruz. Bu uygulamayı bir süre her gün uyguluyoruz ve birkaç hafta sonra tüylerin tamamen yok olduğuna şahit oluyoruz.

Cevizin Cilde Faydaları:

Omega 3 yağı ve zengin bakır içeren cevizin cilde de çok faydası vardır. Her gün 2-3 ceviz tüketimi cildin elastikliğini arttırır ve ciltteki hücrelerin canlı kalmalarına yardımcı olur

Ceviz Kabuğunun Faydaları

Cevizin içi dışı şifa desek abartı yapmış olmalıyız. Eğer cevizlerin içini yedikten sonra kabuklarını atıyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz demektir. Çünkü kabuğu da şifa kaynağı.

Ceviz kabuklarını bir demlik suda kaynatarak içebilirsiniz. Bir sefer kaynattığınız ceviz suyunu 1 hafta muhafaza edebilirsiniz.

Soğuk algınlığı ve öksürüğe karşı inanılmaz etkilidir,

Kanı temizler,

Bazı rivayetlere göre ceviz yaprağı ile birlikte hazırlandığında sivilceleri döker,

Egzama, mantara karşı iyi gelir,

Kurt düşürücü özelliği vardır,

Bünyeyi güçlendirir ve mikrop öldürücüdür.

Ceviz Yaprağının Faydaları

Ceviz yaprağı bir nevi doğal antibiyotik görevi görür ve çok özel bir yeri vardır. Bu yüzden hem cilt hastalıklarını hem de iç hastalıklar tedavisinde kullanılır.

Ağız içerisinde çıkan yaralara iyi gelir,

Bağırsak iltihaplarına karşı etkilidir,

Ceviz yaprağından yapılan kürler ayak terlemesi sorunlarını giderir,

İştahı açar,

Kan şekerine karşı çok etkilidir,

Özellikle ayaklarda çıkan mantar hastalıklarına karşı etkilidir,

Ceviz yaprağı su ile kaynatılarak banyo yapıldığında ciltteki sorunlara ve sivilce problemlerine karşı tedavi amaçlı kullanılabilir.

Ceviz Yaprağı Yapımı ve Kullanım Şekilleri: Ceviz yaprağı genelde su ile karıştırarak hazırlanır ve deniz yaprağı çayı yapılarak içilir veya suda kaynatılarak banyo yapılır.

Birinci kullanımı: Bir bardak su ile iyice kıyılmış bir tatlı kaşığı su kaynatılır ve günde 1-2 kere içilir.

İkinci Kullanımı: 3-4 litre suya iki avuç iyice kıyılmış ceviz yaprağı konulur ve en az 15 saat bekletilir. Daha sonra su kaynatılır ve banyo suyuna katılır. Sonrasında ise bu karışımla banyo yapılır.