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Kadın - Aile İstenmeyen tüylerden kurtulma yolları
Kadın - Aile

İstenmeyen tüylerden kurtulma yolları

İstenmeyen Tüylerden Kahve Kürü Ile Kurtulun! İşte size tarif...

Yeniakit Publisher
2022-01-18 16:06:00 - 2022-01-18 16:10:28
İstenmeyen tüylerden kurtulma yolları

İstenmeyen türlerden kurtulmak için her gün yepyeni yöntemler, kremler, teknolojiler çıksa da bazen hiçbirinden etkili sonuç alınamayabiliyor. Tamamen doğal içeriğiyle evde kolayca hazırlayabileceğiniz kür tarifleri…

Portakal Kürü

Portakalı tükettikten sonra kabuklarını atmak yerine tüy köklerini zayıflatmak amacıyla kullanabilirsiniz.

Portakal kabuklarını rondodan geçirin. Kabuklar kremsi bir kıvam aldığında rondoyu kapatın. Hazırladığınız bu karışıma bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin. Hepsi bu kadar!

Her şlemi sonrası düzenli olarak uygulanan portakal kürü tüy köklerine nüfuz ederek zayıflamalarına neden olur.

Portakal kürü cilde uygulandığında yaklaşık bir saat cilt yüzeyine kalmalı. Bir saatin sonunda bölge ılık su ile temizlenebilir.

Kahve kürü ile istenmeyen tüylerden 3 dakikada kurtulun

Kahvenin ve karbonatın kıl foliküllerini parçalayıcı özelliği vardır. Bu özellik ile çok doğal ve ucuz yolla istenmeyen tüylerinizden kurtulabilirsiniz.Uygulamaya devam ettikçe tüylerin zayıfladığını ve yok olduğunu göreceksiniz.

Uygulanması:

2 kaşık toz Türk kahvesi ve 1 kaşık kabartma tozunu karıştırın. Kahve Karbonat karışımınızı uygulayacağınız bölgeye 3 dakika boyunca masaj yaparak uygulayınz. 30 Dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayınız.

Ne kadar uygulanmalı:

Tüyler tamamen bitinceye kadar her gün uygulanmalıdır.

Not: Tüylerin sıklığına göre 20 maximum 25 günde kökünden temizlenecektir.

 

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