Koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına aldı. Pandemi sebebiyle dünyanın dört bir yanında ciddi ekonomik sorunlar yaşandı. Türkiye, salgının etkisini en aza indirmek için hem çalışanlara hem de işverenlere pek çok destek sağlıyor. Bu süreçte çalışanları korumak için işten çıkarma yasağı uygulanmaya başladı. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek?

İşten çıkarma yasağı ne zaman son? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Kademeli normalleşmeyle birlikte pek çok kişi işten çıkarma yasağının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. 4857 sayılı İş Kanunu'nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 17 Mayıs’tan 30 Haziran 2021’e kadar uzatıldı.