Koronavirüs salgının sebebiyle hazırlanan ekonomi paketiyle vatandaşların üç ay boyunca işten çıkarılmalarının önüne geçildi. Milyonlarca kişi normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte “İşten çıkarılma yasağı bitti mi?” , “İşten çıkarılma yasağı ne zaman bitecek?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? | İşten çıkarma yasağı uzatılacak mı?

Koronavirüs salgınının ekonomik boyutlarını hafifletmek için nisan ayında önemli bir paket devreye girdi. Alınan karar göre 17 Nisan 2020 itibariyle üç ay boyunca vatandaşların işten çıkarılması yasaklandı. Söz konusu yasak 17 Temmuz’da sona erecek. Vatandaşlar bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor.

9 Haziran Salı günü kabine toplantısı yapılacak. Bu toplantıda yeni bir ekonomik paket üzerinde durulacak. Toplantı sırasında işten çıkarma yasağının 3 ay daha uzatılıp 17 Ekim’e kadar devam etmesi konusunun da görüşüleceği yönünde iddialar mevcut.