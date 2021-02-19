İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar?

Koronavirüs salgı döneminde ekonomide çarkların dönmesi ve çalışan vatandaşların işten çıkarılmaması için pandemi sürecinde işten çıkarmalar yasaklandı. Koronavirüs aşılarının yapılmaya devam edilmesi ve salgında normalleşme adımlarının atılmaya hazırlanıldığı şu günlerde işveren ve çalışanlar işten çıkarma yasaklarının ne zaman kaldırılacağını sorgulamakta. Peki işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte herkesin merak ettiği işten çıkarma yasağı bitiş tarihi…

Cumhurbaşkanı kararı ile işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin süresi 17 Ocak 2021 tarihi itibarıyla iki ay daha uzatıldı. Buna göre işten çıkarma yasağı bitiş tarihi 17 Ocak 2021 yerine 17 Mart 2021 olarak belirlendi. Ancak bu tarihte de yasağın bir kez daha uzatılıp uzatılmayacağı henüz bilinmiyor.

Normalleşme ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından, çalışma hayatında normalleşme sürecinin başlayacağı tarih de belli oldu. Buna göre normalleşme adımları Mart ayından itibaren atılmaya başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yaptığı açıklamada, “Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart’a kadar uzattık” demişti.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Kısa çalışma uygulamasında kolaylaştırılmış dönem, nisan ayı itibariyle bitecek. Fesih kısıtı ve ücretsiz izinle ilgili ise ayrı bir değerlendirme yapılacak. Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre biteceği açıklanan kısa çalışma uygulaması, en çok başvurulan koronavirüs önlemleri arasında bulunuyor. Açıklanan son verilere göre, Ocak ayı itibariyle, kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği kapsamında 1 milyon 313 bin 537 kişi bulunuyor. Bu rakam 2020 yılı aralık ayındaki 1 milyon 386 bin rakamından sınırlı bir düşüş olduğunu gösteriyor. Bu kişilere kısa çalışmadan yapılan ödemeler de, ocak ayı itibariyle, 2 milyar 72 milyon TL düzeyinde bulunuyor.

işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulamasında ise, 30 Haziran 2021’e kadar yetki alınmış bulunuyor. Yetkililer de, “İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması paralel giden uygulamalar... Ücretsiz izne çıkarılan kişiler için de, nakdi ücret desteği sağlanıyor. Bu üç uygulama birbirinin tamamlayıcısı. Ancak bitiş tarihleri için şimdiden bir şey söylemek mümkün değil” değerlendirmesinde bulunuyor. Ocak ayı verilerine göre, yılın ilk ayı itibariyle 883 bin kişi ücretsiz izinde bulunuyor. Bu kişilere İşsizlik Sigortası Fonu’ndan nakdi ücret desteği ödemesi yapılıyor. Ödeme miktarı da, geçen ay yapılan artışla, bin 420 TL’ye çıkarılmış durumda.