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"İşten çıkaran alçaktır" demişti! Mansur Yavaş binlerce kişi için hazırlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'İşçilerin ekmeğiyle oynayan namussuzdur, alçaktır' sözünü unutup, 'tasarruf' bahanesiyle binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:57
"İşten çıkaran alçaktır" demişti! Mansur Yavaş binlerce kişi için hazırlanıyor

Seçim öncesi 'İşçilerin ekmeğiyle oynayan namussuzdur, alçaktır' diyerek belediye çalışanlarına güvence veren Mansur Yavaş, 'tasarruf' bahanesiyle binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

CHP’li ve HDP’li belediye başkanları göreve başladıktan sonra, aralarında şehit yakınlarının da olduğu binlerce kişiyi işten çıkardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden önce miting meydanlarında “CHP’li hiçbir belediye işçi çıkarmayacak” diyerek söz vermişti. Ancak belediyelerde kıyımlar başlayınca, tek bir yorumda dahi bulunmadı. Onlarca CHP’li belediyenin ardından, bu kez Ankara Büyükşehir Belediyesi  de binlerce işçinin ekmeğiyle oynamak için start verdi.

CHP VE İP’lilere yer açacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daire başkanlıklarına ‘belediye personeliyle ilgili’ genelge gönderdi. İştirak şirketler dahil tüm birimlerden ‘Çok ivedi bir şekilde’ ‘işten çıkarılacak personel listesi’ hazırlanmasını istedi.‘Tasarruf’ adı altında yapılacak işçi kıyımının hazırlıkları, Kurban Bayramı öncesi tamamlandı. İşten kovulacak yaklaşık 1700 işçinin ismi belirlendi. İddialara göre, ekmeklerinden edilecek bu emekçilerin yerine CHP ve İP’liler yerleştirilecek.

"İşten çıkaran alçaktır!"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, 31 Mart seçimlerinden kısa süre önce yaptığı mitingde, belediye çalışanlarına “Evine ekmek götüren insanı neden işten çıkarayım? Ekmekle oynayan namussuzdur, alçaktır; bu kadar net” diyerek seslenmişti. Ancak yayınlanan genelgeyle yapılacak işçi kıyımı belgelendi.

20 bin işçi topun ağzında

Ankara’daki işçi kıyımının startının verilmesiyle birlikte, akıllara 31 Mart öncesi patlak veren ‘liste skandalı’ geldi. Sosyal medyada yayınlanan listede ‘Ankara’da işe alınacak 20 bin CHP’li’, isim isim yer almıştı. Hatta belgeyle ilgili konuşan CHP’li vekil Gamze Taşçıer, “20 bin değil daha fazla kişiyi işe alacağız” diyerek itiraf gibi bir açıklamada bulunmuştu.

Çankaya'da çöp yığını

CHP’li Çankaya Belediyesi’nde temizlik işçileri, geçtiğimiz günlerde, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası’yla belediye arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerini protesto ederek eylem kararı almış ve iş bırakmıştı. Çöpleri toplamayan, park ve bahçelerin temizliğini yapmayan işçiler, “Belediye Başkanı Alper Taşdelen her yerde haktan, hukuktan ve adaletten bahsederken biz işçilerin hakkını vermiyor. Biz hakkımızı istiyoruz, köleliğe mahkum edilmek istemiyoruz” demişlerdi. Ankara’nın en gözde ilçelerinden olan Çankaya’da, 5 gündür toplanmayan atıklar nedeniyle çöp dağları oluştuğu bildirildi.

Son çareleri açlık grevi

Seçimlerin ardından CHP’ye geçen Bolu Belediyesi’nden işten atılan işçiler, bu hukuksuz uygulamaya dur demek için Ankara’ya yürümüş, ancak bir sonuç alamamışlardı. Bolu Belediyesi önünde 100 günü aşan bir süredir çadır eylemlerini sürdüren işçiler, son çare olarak bugün greve başlıyor. CHP’li Başkan Tanju Özcan, seçimlerden önce yemin edip noter onaylı taahhütnameyle işçileri çıkarmayacağına dair söz vermiş ancak başkan seçilir seçilmez 97 işçiyi kapının önüne koymuştu.

 

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:57
  1. Bolu
  2. Ankara
  3. CHP
  4. HDP
  5. Mansur Yavaş
  6. Tasarruf
  7. CHP’li vekil Gamze Taşçıer
  8. Çankaya Belediyesi
  9. DİSK
  10. CHP’li Başkan Tanju Özcan
  11. protesto
  12. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
  13. Hak-İş sendikası
  14. işçi

YORUM YAZ

  • HakikatbinHakikatbin27 dk önce
    Kimse endişelenmesin! Çıkarılacak adamlar,30 yıldır ,melih gökçeğin sınavsız kanun dışı yerleştirdiği avaneleri. Ego belka anfa tamamen m.gökçeğin akraba,komşu,v.s ile doldurulmuş. Adam temizlik yapmasınmı? M.gökçeğe " adam ol" dendi , adam olmadı. Tüm kadroları peşkeş çekti. İşten çıkarılmaları yetmez. Mahkemeye verilip hesap sorulmalı," işe nasıl girdin" diye. Zira binlerce masumun hakkını yediler. Torpilin adının namussuzlar referans diye değiştirip ,kendilerince mübah kılmışlar.
  • mlymmlym28 dk önce
    CHP kazanmak için şerefinden namusundan haysiyetinden vaz geçen partidir.K.K'nın açıklamalarını Delildir.
  • Bunlara nasıl güveniyorsunuz Bunlara nasıl güveniyorsunuz 51 dk önce
    Bir asırdır hep işleri yalan dolan
  • ÜlkücüÜlkücü1 sa önce
    Cok gec kaliyorsun mansur baskan sayet bir tane akpkk liyi o belediyede kalsin sana bi daha oy yok
  • Mehmet Karataş Mehmet Karataş 1 sa önce
    Chp ve İYİ partilere acmi gezecek akit ipini saraya tasmasi vatikana bagli olanlarin alayi isten cikarilmali

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