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İşten atılanlardan İBB önünde protesto! ‘Her şey böyle mi güzel olacaktı?’

Göreve gelmeden önce yaptığı açıklamalarda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması halinde kimsenin ekmeğiyle oynamayacaklarını onlarca kez dile getiren CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ekmeği ile oynadığı işçiler, cuma namazı sonrası Fatih’te bulunan İBB Başkanlık binası önünde toplandı.

25 Ekim 2019 Cuma 19:26

Seçim meydanlarında "Tüm emekçi kardeşlerime sesleniyorum, hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız" diyerek yalan vaatlerde bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu, göreve gelmesinin ardından çok sayıda işçinin iş akitleri feshetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) 27 Haziran'da görevi devralan İmamoğlu, binlerce çalışanın ekmeği ile oynadı. 

İşçilerden tepki: Her şey böyle mi güzel olacaktı?

Cuma namazı sonrası Fatih’te bulunan İBB Başkanlık binası önünde toplananan işçiler, İmamoğlu'na "Her şey böyle mi güzel olacaktı?" sloganlarıyla tepki gösterdi.

 

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 19:26
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • dumanlıdumanlı4 sa önce
    İBB de işten çıkarılanları büyük bölümünü 31 mart seçim leri zamanında işe alınanlar. Bunlar ilan yapılmadan başkalarının başvuruları kabul edilmeden işe alınmışlardır. Yani başkalarının hakkı yenmiştir.
  • hus coshus cos5 sa önce
    chp demek yalan demek zülüm demek. yalan söyleyerek oy aldılar
  • Siyaset BuSiyaset Bu7 sa önce
    AKP de 2002 de 3 Y ile mücadele etmek icin gelmişti.. Ya sonuç...
  • misafir misafir 8 sa önce
    Rabbim yar ve yardimciniz 0lsun kardeslerim. Keşke elimizden bir şey gelse. Sizleri destekliyoruz.

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