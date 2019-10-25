İşten atılanlardan İBB önünde protesto! ‘Her şey böyle mi güzel olacaktı?’ Göreve gelmeden önce yaptığı açıklamalarda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması halinde kimsenin ekmeğiyle oynamayacaklarını onlarca kez dile getiren CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ekmeği ile oynadığı işçiler, cuma namazı sonrası Fatih’te bulunan İBB Başkanlık binası önünde toplandı.

Seçim meydanlarında "Tüm emekçi kardeşlerime sesleniyorum, hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız" diyerek yalan vaatlerde bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu, göreve gelmesinin ardından çok sayıda işçinin iş akitleri feshetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) 27 Haziran'da görevi devralan İmamoğlu, binlerce çalışanın ekmeği ile oynadı. İşçilerden tepki: Her şey böyle mi güzel olacaktı? Cuma namazı sonrası Fatih’te bulunan İBB Başkanlık binası önünde toplananan işçiler, İmamoğlu'na "Her şey böyle mi güzel olacaktı?" sloganlarıyla tepki gösterdi.

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