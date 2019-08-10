İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
Vücutta istemsiz hareketlerin birçok sebebi olabilir. Ciddi bir vaka ya da geçici bir durum olup olmadığını, bu haberi okuyarak keşfedebilirsiniz.10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:17
Sinir hasarı sonucu, istemsizce vücuttaki kaslar oynayabilir. Kasların oynaması, bazen büyük ölçüde, dışarıdan fark edilebilir. Bu gibi probleminiz varsa, altında birçok sebep yatıyor olabilir.
1-Geç diskenizi
Geç diskenizi, nörolojik bir durumdur. Beyinden kaynaklanır ve ilaç kullanımıyla ortaya çıkar. Bu kişilerde genellikle kontrol edilemeyen bir şekilde yüz hareketleri oluşur.
- Yüz ekşitmek
- Göz seyirmesi
- Dil çıkarma
- Dudak şapırdatma
- Dudak titretme
- Dudakları birbirine bastırmak
2-Titreme
Vücudun istemsiz şekilde, ritmik olarak seyirmesidir.
Stanford Tıp Fakültesi, çoğu kişinin kan şekeri düşüklüğü, alkol yoksunluğu ve bitkinlik gibi faktörlerden dolayı titreme yaşadığını belirtiyor. Ancak titreme; multiple skleroz ve Parkinson hastalığı gibi ciddi hastalıkların sonucunda da görülebilir.
3-Miyoklonus
Hızlı verilmiş bir tepki ya da şok anında, insanın vücuduna yerleşebilecek bir hareket tipidir. Uyku, epilepsi, alzheimer ve korku anlarında oluşabilir.
4-Tikler
Tik, aniden gelen istemsiz ve tekrarlayan hareketlerdir. Etkiledikleri kas grubuna göre, boyutları ve karmaşıklığı çözülebilir. Bu sorun, kısa süre içerisinde kaybolabilir.
Bu haber, teşhis koymak amaçlı değil, bilgilendirmek içindir. Bunlara benzer herhangi bir durumla karşılaştığınızda, bir uzmana danışmalısınız.
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