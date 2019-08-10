İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?

Sinir hasarı sonucu, istemsizce vücuttaki kaslar oynayabilir. Kasların oynaması, bazen büyük ölçüde, dışarıdan fark edilebilir. Bu gibi probleminiz varsa, altında birçok sebep yatıyor olabilir.

1-Geç diskenizi

Geç diskenizi, nörolojik bir durumdur. Beyinden kaynaklanır ve ilaç kullanımıyla ortaya çıkar. Bu kişilerde genellikle kontrol edilemeyen bir şekilde yüz hareketleri oluşur.

Yüz ekşitmek

Göz seyirmesi

Dil çıkarma

Dudak şapırdatma

Dudak titretme

Dudakları birbirine bastırmak

2-Titreme

Vücudun istemsiz şekilde, ritmik olarak seyirmesidir.

Stanford Tıp Fakültesi, çoğu kişinin kan şekeri düşüklüğü, alkol yoksunluğu ve bitkinlik gibi faktörlerden dolayı titreme yaşadığını belirtiyor. Ancak titreme; multiple skleroz ve Parkinson hastalığı gibi ciddi hastalıkların sonucunda da görülebilir.

3-Miyoklonus

Hızlı verilmiş bir tepki ya da şok anında, insanın vücuduna yerleşebilecek bir hareket tipidir. Uyku, epilepsi, alzheimer ve korku anlarında oluşabilir.

4-Tikler

Tik, aniden gelen istemsiz ve tekrarlayan hareketlerdir. Etkiledikleri kas grubuna göre, boyutları ve karmaşıklığı çözülebilir. Bu sorun, kısa süre içerisinde kaybolabilir.

Bu haber, teşhis koymak amaçlı değil, bilgilendirmek içindir. Bunlara benzer herhangi bir durumla karşılaştığınızda, bir uzmana danışmalısınız.