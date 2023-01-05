İstemezükçüler yine rezil oldu! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde tarihi rekor
1408 metrelik ana açıklığı ve 59 metrelik genişliği ile üzerinden raylı sistem geçebilen dünyanın en uzun köprüsü olan "Yavuz Sultan Selim Köprüsü"nden 2022 yılında toplam 34,7 milyon araç geçti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1408 m'lik ana açıklığı ve 59 m'lik genişliği ile üzerinden raylı sistem geçebilen dünyanın en uzun köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 2022 yılında toplam 34,7 milyon aracın geçtiğini bildirdi.
Böylece Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldığı yıldan itibaren en yüksek geçiş sayısı ile tarihi rekora ulaştı.