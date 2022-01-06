İstek karşılık buldu! Kandil'den talimat, HDP'den itaat

YENİ AKİT / ANKARA

HDP kapatma davasına konu olan, “HDP Kandil’in talimatı ile hareket eden parti konumunda” iddialarına dair örnek davranışlarına devam ediyor.

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, PKK’nın elebaşlarından Mustafa Karasu’nun talimatları doğrultusunda 9 Ocak’ta Gebze’de ekonomik kriz ve yoksulluk bahanesiyle miting düzenleme kararı alarak çağrılarda bulunmaya başladı.

Eli kanlı katil Karasu’nun dün örgütün medya organları aracılığıyla yaptığı açıklamada HDP ve uzantılarına talimat vererek, “Bu saldırganları, derler ya bir kaşık suda boğmak istiyoruz. Kürt halkını duyguları böyledir. Bunlar tabii karşılıksız kalmayacaktır. Böyle saldırılar oldu mu daha fazla tepki göstermek gerekiyor. Böyle olaylarda, Amed'de, Batman'da, Mardin'de, Urfa'da, her yerde Kürtler ayaklanmalıdır. Hemen sokaklara dökülmelidir.” sözleriyle siyasi uzantılarının sokaklara dökülmesini istedi.

HDP'den miting kararı

HDP bu talimatı hemen faaliyete geçirerek miting kararı aldı. Kapatma davasının örgütün eylem ve faaliyetlerini yerine getirmekle sorumlu kişiler yaptıkları açıklamayla, “HDP, 9 Ocak Pazar günü Gebze’de ekonomik kriz ve yoksulluğa karşı miting yapmaya hazırlanıyor. HDP Kocaeli il binasında HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun katılımıyla gerçekleşen açıklamada mitinge çağrı yapıldı.” ifadelerine yer verilerek halkı sokağa davet edip güvenlik güçlerine karşı kışkırtmaya başladılar.