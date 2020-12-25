İsteğe bağlı sigorta ne kadar?

2020 yılında ödenen isteğe bağlı sigorta primleri, BAĞ-KUR kapsamında değerlendirilir ve prim tutarı en az 941,76 TL’dir. Kendi işinin sahibi olan ya da herhangi bir işi bulunmayan kişiler, isteğe bağlı sigorta kapsamında SGK’lı olabilirler. Özellikle ev hanımlarının tercih ettiği isteğe bağlı sigorta hakkı, düzenli şekilde prim ödemesi yapıldığında emeklilik hakkı doğurmaktadır. Peki, 2021 yılında isteğe bağlı sigorta ne kadar olacak?

2021 yılında isteğe bağlı sigorta ne kadar olacak?

2021 yılında asgari ücrette ortaya çıkacak artışa bağlı olarak sigorta prim borçlanmalarının günlük alt limiti de yükselecek. İşte Cem Kılıç’ın yazısında sigorta borçlanmasına ilişkin detaylar: “Askerlik, doğum, yurtdışı gibi borçlanmaları yapmak isteyenler bir an önce borçlanma işlemi için SGK Merkezlerine müracaat etmeliler. Ay sonuna kadar bu işlemi yapanlar kazançlı çıkarlar. Örneğin; şu an için günlük 31.43 TL ile borçlanma yapma imkanı varken, 1 Ocak 2021 sonrasında bu rakam yükselecek ve borçlanma daha pahalı hale gelecek. 2021 yılında asgari ücret yüzde 15 oranında artarsa bir günlük borçlanma tutarı da 36.14 TL’ye yükselecek.

İsteğe bağlı emeklilik sigortası gün sayısı kaç?

İsteğe bağlı sigortada emekli olabilmek için, 08.09.1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar için 3.600 gün ve 10 yıllık sigorta süresinin tamamlanması gerekiyor.

08.09.1999 – 30.4.2008 tarihleri arasında girişi olan kişiler ise 4.500 gün ve 60 yaşın yanında 25 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasıyla yaş haddinden emekli olabiliyorlar.

01.05.2008 tarihinden sonra girişi olanların yaş haddinden emekli olabilmesi için de 5.400 gün ve 63 yaşı tamamlamaları gerekiyor.