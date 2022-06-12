  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İşte Zidane'ın yeni takımı
Spor

İşte Zidane'ın yeni takımı

Mauricio Pochettino yönetiminde de Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayan Paris Saint-Germain'in Zinedine Zidane ile anlaştığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 20:46:00 -
İşte Zidane'ın yeni takımı

Mbappe ve Neymar'ın yanına Messi'yi de transfer etmesine rağmen Şampiyonlar Ligi'ni geçen sezon da kazanamayan Paris Saint-Germain, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yolları ayırıyor. Fransız devi, koleksiyonunda 3 Şampiyonlar Ligi kupası bulunan Zinedine Zidane'a imza attırmaya çok yakın.

Yıllık 25 milyon euro kazanacak

Sporx'in Mundo Deportivo'dan aktardığı habere göre, Fransız teknik adam Zidane, Paris Saint Germain ile yıllığı 25 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya vardı. Haberde, Mauricio Pochettino ile kısa süre içinde yolların ayrılacağı ve Arjantinli teknik adama bu konuda bilgilendirme yapıldığı ifade edildi. PSG yönetiminin Pochettino ile birkaç gün içinde yollarını ayırıp haziran ayının sonuna kadar Zinadine Zidane'ı açıklamayı planladığı belirtildi.

Daha önce Fransa Milli Takımı'nın başına geçmek istediği için Paris Saint Germain'in teklifini kabul etmeyen Zinadine Zidane'ın, PSG yönetimi ile yaptığı görüşmelerden sonra proje ikna olduğu ifade edildi. Zinadine Zidane, Real Madrid'de teknik direktörlük yaptığı dönemde üst üste 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak adından söz ettirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23