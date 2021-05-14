İşte zalim İsrail'i kalbinden vuran Ayyaş roketleri

Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf'ın talimatıyla İsrail'in Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na alternatif olarak kullandığı Ramon Havalimanı'na dün bir saldırı düzenlenmişti.

"Her noktanız füzelerimizin menzili içerisinde"

Kassam Tugayları tarafından saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, menzili 250 kilometreden fazla ve büyük bir yıkıcı güce sahip olan "Ayyaş roketinin" kullanılmaya başlandığına dikkat çekilerek, "İşte havaalanlarınız. Filistin'in kuzeyinden güneyine kadar her nokta füzelerimizin menzili içerisinde" ifadesi kullanılmıştı. Açıklamada ayrıca uluslararası havayollarına, "işgal altındaki Filistin coğrafyası içindeki havaalanlarına uçuşları acilen durdurması" çağrısı yapılmıştı.

İsmini komutan Yahya Ayyaş'tan alıyor

"Ayyaş" roketi ismini, 1996 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden, Kassam Tugayları'nın önde gelen komutanı Yahya Ayyaş'tan alıyor.

Hamas görüntüleri ilk kez yayınladı

Dün Tel Aviv'de bulunan Ramon Havalimanını vuran ve ilk kez kullanılan Kassam Tugaylarına ait Ayyaş-250 füzelerinin görüntüleri ortaya çıktı.