İşte Yunan barbarlığı

Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması haylaz komşuyu kudurttu... Seçilmiş bir müftüye cenaze namazı kıldırdığı için hapis cezası veren, 4 milyon nüfuslu Atina’ya cami yaptırmayan, “Ayasofya, ortak kültürel mirastır” diye yaygara koparan Yunanistan’ın sicilinin kabarık olduğu ortaya çıktı.

Ayasofya Camii’nin 86 yıllık esaretten kurtarılması üzerine Türkiye’ye tehditler yağdıran Yunanistan’ın ve içimizdeki Bizans aşığı laikçi kesimin görmezden geldiği kültürel soykırım, Akit’in yaptığı araştırma ile tescillendi.

Ecdat yadigarlarına dozerle girdiler

İstanbul’un fethinin sembolü olan Ayasofya’nın yine cami olarak hizmet verecek olmasından rahatsızlık duyan Yunanistan, iki asır boyunca Türk-İslam eserlerini yıkarak, yakarak ve asli özelliğinden uzaklaştırarak yok etti. Osmanlı dönemine ait yüzlerce cami, türbe, Türk evi, hamam, çarşı ve okul yerle bir edildi. Ecdat mirasına dozerle giren Yunan, kimi camiyi seramik müzesi, kimisini sinema salonu, kimisini alışveriş merkezi, kimisini de nikah salonu olarak kullanmaya başladı. İstanbul’un şanlı fethinden 5 yıl sonra yapılan Fethiye Camii, Yunanlar tarafından halen sergi salonu olarak kullanılıyor. Cennet Mekan Fatih Sultan Mehmet Han’ın talimatıyla inşa edilen Fethiye Camii, başkent Atina’da bulunuyor. 1578 yılında Rodos’ta yaptırılan Sultan Mustafa Camii ise bugün nikah salonu olarak işlev görüyor. 1977 yılından itibaren nikah salonu olarak hizmet veren tarihi yapının hem minaresihem de bütün kubbeleri yıkılmış durumda.

Cami yıkıldı, AVM yapıldı

1730 yılında Nafplion’da yapılan Vuleftiko Camii, şimdilerde hem sinema hem de konferans salonu olarak kullanılıyor. Selanik’teki Yeni Cami ve Alaca İmaret Camii, müze ve sergi salonuna çevrilirken, Hamza Bey Camii sinema salonu yapıldı. Türkiye’nin girişimleri ile restore edilmek üzere Yunan kültür bakanlığına devredildi. 1530’da inşa edilen İbrahim Paşa Camii kilise yapılırken, Eminzade Hacı Ahmet Ağa Camii ve Karaferya Musalla Namazgahı, Ortodoks mekanına dönüştürüldü. 1385’te Serez’de inşa edilen Eski Cami de faşist Yunanlılar tarafından 1937’de yıkıldı. Tarihi caminin yerine alışveriş merkezi yapıldı. Cami yapılmasına müsaade edilmeyen Atina’daki Yeni Cami, Kubbeli Cami, İç Kale Camii, Hüseyin Efendi Tekkesi ve Hacı Ali Hamamı gibi yapıların ise izine bile rastlanılmadı.