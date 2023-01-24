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Gündem İşte Yeni Konut Finansman Programının ayrıntıları
Gündem

İşte Yeni Konut Finansman Programının ayrıntıları

İlk defa ev sahibi olacak vatandaşların heyecanla beklediği Yeni Konut Finansman Programı'nın ayrıntıları belli oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 15:55:00 -
İşte Yeni Konut Finansman Programının ayrıntıları

İlk defa ev sahibi olacak vatandaşların heyecanla beklediği Yeni Konut Finansman Programı'nın ayrıntıları belli oldu. Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Bu ay içerisinde TBMM Genel Kurulunda yasalaşması beklenen düzenleme ile ilk defa ev sahibi olacaklara önemli kolaylıklar getiriliyor.

Henüz başlamamış veya yapımı devam eden konut projeleri açısından mülkiyeti yüklenici firmalara geçecek konutlara ilişkin sağlanacak finansmanlar da bu kapsamda değerlendirilecek. Gayrimenkul geliştiricileri de yüklenici kabul edilecek.

Katkılar; yeterli ödeme gücüne sahip olduğu bankalarca değerlendirilen ve katkı talebinde bulunan gerçek kişilere yönelik konut finansmanı için sağlanacak.

İlk 3 yıldaki finansman taksit tutarının gerçek kişinin hane gelirinin yüzde 30'unu aşan kısmı kadar miktar, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenek tertibinden katkı olarak aktarılacak.

Konut satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı payı yüklenici firma hesabından veya finansman tutarından tahsil edilerek finansmanı sağlayan bankalarda geçici hesaplara aktarılacak.

Katkılar; yeterli ödeme gücüne sahip olduğu bankalarca değerlendirilen ve katkı talebinde bulunan gerçek kişilere yönelik konut finansmanı için sağlanacak.

Cumhurbaşkanı, uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin diğer hususları belirlemeye yetkili olacak.

Daha önce satılmamış ve yüklenici firmaların mülkiyetinde olan konutlarla henüz başlamamış veya yapımı devam eden projelerden konut edineceklere katkı sağlanabilecek.

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